Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Großsachsen. Christoph Springer, Leiter des Voltigierturniers des Reit-, Fahr- und Pferdezuchtvereins Großsachsen, hat ein wenig Zeit, behält die Uhr aber im Blick. "Gleich starten die Nordheimer, das würde ich gerne sehen", meinte er. Tatsächlich boten die Voltigiererinnen aus der Nähe von Heilbronn vom Fleck weg eine bemerkenswerte Leistung, beeindruckende Akrobatik in schöner Synchronität, hübsch anzusehen allein schon in ihren preiswürdigen Outfits mit glänzenden Ornamenten und Ranken auf den Anzügen.

Am Sonntag erwartete der Veranstalter gar die Junioren-Weltmeisterinnen aus Nordheim um Ausbilderin Andrea Blatz, die zusammen mit "Weltmeisterpferd" Humphrey Bogart den Erwartungen gerecht wurden und in der Voltigierprüfung der Juniorgruppen Platz eins errangen.

Rund 400 Starterinnen und Starter verteilten sich auf 21 Prüfungen aller Schwierigkeitsgrade, vom Nachwuchs bis hin in die höchsten Leistungsklassen. Das Turnier selbst sei durchaus aufwendig zu organisieren, meinte Springer. "Das sind halt einfach schon mal sehr viele Nennungen."

Das Ganze beginne im Herbst mit der nicht einfachen Terminfindung, danach folgt der bürokratische Teil mit Regularien und Ausschreibungen, bevor es vier Wochen vor dem eigentlichen Turnier in die heiße Phase geht. Unter den Teilnehmern aus Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz stellten Letztgenannte eine große Gruppe: "Die haben nächstes Wochenende Sichtung und nutzen unser Voltigierturnier als Probeturnier", sagte Springer. Eine Vielzahl an Helfern, glücklicherweise auch nach einigen Appellen etliche Eltern der eigenen Voltigierjugend, kümmerten sich um den Servicebereich mit Bewirtung, nahmen die Musik-CDs für die jeweiligen Choreografien entgegen und sorgten für einen reibungslosen Ablauf.

Im Wettkampfbüro liefen bei Andrea Sebastian die Fäden zusammen. Glück hatte der Verein mit dem Wetter, nachdem es tags zuvor noch heftig geschüttet hatte. "Unsere Pergola ist noch nicht gedeckt. Die Handwerker sollten schon montags beginnen, aber das Material kommt nicht bei", sagte sie. Zwar war der Vorplatz, auf dem die Pferde warm geführt wurden, noch etwas nass, die sanierte Reithalle aber trocken.

Fraglos bewiesen auch die Großsachsener bei ihrem eigenen Turnier ihre Klasse. Auf "Cytros" sicherte sich Großsachsen III um Ausbilderin Laura Hammerstein Platz zwei im Pflicht-Wettbewerb der A-Gruppen. Wiederum zweite Plätze gab es für Großsachsen in der Junior-Doppel-Voltigier-Prüfung sowie in der Einzel-Voltigier-Prüfung in den Klassen L und Junior.

Ein erster Platz war drin für Großsachsen I um Ausbilder Christoph Springer auf Schulpferd "Donelson". Neuzugang "Lyon" durfte beim Turnier Wettkampfluft schnuppern und in der "Voltigier-Vorbereitungsprüfung" Erfahrungen sammeln.

Während es am Samstag noch recht entspannt auf dem Reitplatz zuging, herrschte am Sonntag ab 6 Uhr schon geschäftige Betriebsamkeit. "Sonntags ist es immer knackig. Die Ersten kommen um halb sieben an und laden ihre Pferde aus. Der Kaffee muss da schon fertig sein", meinte Springer. Ein großes Dankeschön ging an alle Helfer und auch an die Sponsoren, die Sachpreise gestiftet hatten.