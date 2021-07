Hirschberg-Großsachsen. (RNZ) In Corona-Zeiten ist Ideenreichtum gefragt. Hermann Reisig vom Hofcafé Reisig wollte Künstlern im Sommer unbedingt die Chance für einen Auftritt geben und hatte die Idee, das seit zehn Jahren bekannte Open Air "Völlisch vun de Roll" auf dem Reisig-Hof direkt hinter die Tabakscheuer aufs freie Feld zu verlegen.

Das Getreidefeld ist im August abgeerntet und bietet sich als Fläche an. "Dort können wir dann mindestens so viele Zuschauer empfangen wie früher im Hof und das mit Abständen von 1,5 Metern zwischen den Tischen. Genau das hätten wir im Hof nicht geschafft. Was eine Veranstaltung für alle Beteiligten unrentabel gemacht hätte", so Reisig. Er ist ein begeisterter Konzertgänger und hat mit "ABBA Explosion" ein Tribute-Band erlebt und – eigentlich schon für letztes Jahr – engagiert, die in der Region schon viele tolle ABBA-Abende abgeliefert hat.

Kain, selbst schon mehrfach "auf der Roll", also auf der Traktor-Anhänger-Bühne im Hof aufgetreten, fand die Idee super und machte sich mit seiner Agentur VoiceArt auf die Suche nach weiteren Künstlern, damit sich der Aufbau vor allem in technischer Hinsicht auch lohnt: "Wenn schon, denn schon. Deshalb haben wir das Ganze auch bewusst als Stoppelacker-Festival ausgebaut." Die Namensgebung weckt Erinnerungen: "Früher sind wir barfuß über den Stoppelacker gerannt", sagt Hermann Reisig. Kain glaubt gerade durch die besondere Atmosphäre an einen großen Zulauf.

"Optisch wird das auch für Aufsehen sorgen, denn wir werden das gesamte Veranstaltungsgelände nicht wie bei solchen Open Airs üblich mit Bauzäunen abgrenzen, sondern mit Traktor-Anhängern. Mein Schwiegervater Hermann hat schon alle Landwirte rebellisch gemacht, dass er jede Rolle braucht für die beiden Wochenenden", erzählt Kain. "Da haben wir Sicht- und Schallschutz und eine Traktor-Ausstellung zugleich. Auch die Künstler freuen sich schon auf den außergewöhnlichen Rahmen."

Apropos Künstler. Am Freitag, 13. August, macht Kain selbst den Auftakt und wird nach zehnmonatiger Zwangspause sein aktuelles Programm "Kain Allein Daheim 2 – Das große Ausmisten" weiterspielen. Nach gerade mal fünf Auftritten war Ende Oktober Schluss. "Alles wird überarbeitet und mit neuen Inhalten versehen. Diesen Abend werde ich zelebrieren, denn Saase ist für mich schon lange auch ein Heimspiel," sagt Kain. Am Tag darauf, 14. August, gibt es dann die größten Hits der schwedischen Popgruppe ABBA. Die Formation "ABBA Explosion" will einen Ohrwurm nach dem anderen auf dem Acker ertönen lassen.

Noch fetziger geht es eine Woche später, am Freitag, 20. August, auf der Trailerbühne zu. "History of Rock ’n’ Roll" heißt das Programm von "Running Five". Das ist die Band um Leadsänger Robert Führer, der sich auch als Elvis-Interpret einen Namen gemacht hat. "Diese Show haben wir hier in der Region noch nie gespielt, und mein Bruder Martin und ich waren schon beim Fotografieren für die Presse vom Gelände begeistert." "Völlisch von de Roll" sind also jetzt schon Künstler wie Veranstalter. Auch weil Kain zum Abschluss am Samstag, 21. August, noch einen weiteres Highlight mit der "Simon & Garfunkel Revival Band" aus Erfurt anbieten kann, die mittlerweile europaweit unterwegs ist.

Info: Tickets für alle vier Tage des 1. "Saasemer Stoppelacker-Festivals" gibt es ab Samstag, 3. Juli, zu den Hofcafé-Zeiten von 11 bis 14 Uhr (samstags und sonntags) in Großsachsen, Lobdengaustraße 26, oder unter der Woche per Voranmeldung bei Karin Reisig (06201/51951) und auch per Mail unter info@voiceart-kain.com. Diese Karten werden nach erfolgter Überweisung am Einlass bereitgelegt.