Die Lesung von Wolfgang Burger am Dienstagabend im Anbau der Alten Turnhalle war ausverkauft. Mit seinem neuesten Werk ist er wieder in der Spiegel-Bestsellerliste vertreten. Foto: Dorn

Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Großsachsen. Kriminaloberrat Alexander Gerlach ist stocksauer: Da schreibt irgendein unbekannter Autor über seine Arbeit und sein Leben, schreibt, was Gerlach nach Feierabend so alles mit seiner Geliebten Theresa anstellt und welche Probleme er mit seinen Eltern hat.

"Wenn das meine Töchter lesen", denkt sich Gerlach und überlegt, den unbekannten Autor zu verklagen, weil der ihm "das Leben zur Hölle schreibt". Und das inzwischen in 15 Bänden - ein kleines Jubiläum demnach, und der überhaupt nicht unbekannte Autor Wolfgang Burger folgte deshalb einer Bitte seines Verlages und ließ aus diesem Anlass den Heidelberger Polizeibeamten im neuen Band "Wen der Tod betrügt" selbst zu Wort kommen.

Ein pfiffiger Kniff, der bei der Autorenlesung im proppenvollen Anbau der Alten Turnhalle am Dienstagabend für Schmunzeln sorgte, zumal Gerlach "diesem Autor" vor der Veröffentlichung des nächsten Buches Prügel oder Gefängnis androht. "Lesen Sie das Buch nicht und verleihen Sie es nicht - vielleicht taugt es dazu, den Kamin zu heizen", lässt Gerlach wissen.

Doch das Publikum hält sich glücklicherweise nicht daran: "Viele haben seine Bücher gelesen, ich auch, und wir freuen uns sehr, dass Wolfgang Burger nach zehn Jahren wieder einmal bei uns ist", sagte Monika Dambier-Englert zur Begrüßung. Die Leiterin der Gemeindebücherei kündigte zudem für die Pause freie Getränke auf Kosten der Bücherei an. Auch das eine freundliche Geste, die das altersmäßig bunt gemischte Publikum erfreute. Als Burger schließlich mit seiner Lesung begann, hätte man eine Stecknadel fallen hören können: Gespannt und hoch konzentriert lauschten die Zuhörer, wie Gerlach mit beruflichen und privaten Herausforderungen konfrontiert wird.

Neben den Mordfällen in Band 15 plagt sich der Kripochef mit seinen Eltern herum, die sich nach einer Affäre des Vaters mit einer "blonden Schnalle", wie die Mutter abfällig anmerkt, getrennt haben und nun beide dem Alkohol mehr zusprechen, als ihnen guttut. Nicht zuletzt will Gerlachs "Göttin" Theresa ein Flüchtlingsmädchen bei sich aufnehmen, was bürokratische Flutwellen mit sich bringt.

Leichen pflastern den Weg des Ermittlers in "Wen der Tod betrügt", und die Probleme türmen sich haushoch. In Band 15 schlägt sich Gerlach mit seinem wohl bislang undurchsichtigsten Fall herum, an dem Autor Wolfgang Burger ein gutes Jahr lang tüftelte.

Der promovierte Ingenieur aus dem Südschwarzwald landete mit seinem neuesten Buch erneut einen Platz in der Spiegel-Bestsellerliste, wo er sich längst etabliert hat. Bekannt ist der 66-Jährige für die schnellen Dialoge seiner vielschichtigen Figuren, die mit all ihren kleinen und größeren Macken auch geradewegs in der Nachbarschaft wohnen könnten. Das Schöne an seinen Büchern um das Leben und Arbeiten des Heidelberger Ermittlers: Anders als die bedauerlicherweise Verblichenen sind sie quicklebendig, sprachlich angenehm locker und spannend noch dazu.

Das sahen viele Besucher genauso, griffen am Büchertisch zu und ließen sich die Neuerwerbungen an Ort und Stelle gleich signieren.