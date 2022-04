Hirschberg-Großsachsen. (ans) "Wir waren sehr erschüttert, als wir vor dem Gebäude standen, und sind es immer noch", sagt der Geschäftsführer von Nanolize, Christian Kick. Bei dem im Gewerbepark ansässigen Unternehmen hat es am späten Sonntagnachmittag gebrannt. Die Nanolize GmbH ist eine Tochter von CPM Global und gehört zu den führenden Unternehmen für die Oberflächenveredelung von Dentalimplantaten in Deutschland. Wie es zu dem Brand im Keller des Gebäudes Im Rott, wo sich überwiegend Technik befindet, ist laut Polizei noch unklar. Nach ersten Schätzungen könne ein Sachschaden von mehreren Hunderttausenden Euro entstanden sein, heißt es in der Mitteilung der Beamten. Verletzt wurde niemand.

Darüber ist Kick froh. Und noch ist das Ausmaß des Sachschadens nicht vollkommen klar. Das Gebäude sei durch die Polizei gesperrt worden, ein Sachverständiger war zumindest am Montagmittag noch nicht vor Ort. Aber das Unternehmen führt schon Gespräche mit Fachfirmen zur Reinigung und hofft auf einen einigermaßen glimpflichen Ausgang. Für das Unternehmen mit seinen medizintechnischen Produkten ist vor allem die Rußentwicklung fatal. Neben dem ausgefallenen Betrieb gehe es auch um Kunden, die auf ihre Produkte warten, so der Geschäftsführer. Die 15 betroffenen Beschäftigten habe man am Montagmorgen gebeten, sich erst mal zwei Tage Urlaub zu nehmen.

Auch für die Wehren aus Hirschberg und Schriesheim war es kein alltäglicher Einsatz. Denn nicht nur war die Halle so stark verraucht, dass man kaum etwas sehen konnte, es stand auch noch der Keller einen halben Meter unter Wasser, wie der Kommandant der Hirschberger Wehr, Peter Braun, schildert. Auch wie es dazu kam, wird seitens des Polizeireviers Weinheim noch ermittelt. Bevor die Feuerwehr überhaupt zur Brandquelle vorrücken konnte, musste das Gebäude stromlos geschaltet und das Wasser abgestellt werden. Die Stadtwerke Viernheim waren ebenso vor Ort wie der Wassermeister, Polizei, Rettungsdienst und Bürgermeister Ralf Gänshirt. Die Wehr pumpte dann erst mal den Keller frei und konnte das Feuer löschen. Der "recht arbeitsintensive" Einsatz war gegen 21 Uhr beendet.

Update: Montag, 4. April 2022, 14.45 Uhr

Kellerbrand im Gewerbegebiet gelöscht

Hirschberg. (pol/sake) In einem Firmengebäude im Rott kam es am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr zu einem Brand, bei dem nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von mehreren hunderttausenden Euro entstanden ist.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass der Keller des stark rauchenden Gebäudes unter Wasser stand. Sowohl die Ursache für den Wasserschaden als auch für den Brand sind derzeit noch nicht geklärt und Teil der weiteren Ermittlungen.

Personen wurden durch den Brand nicht gefährdet oder verletzt.

Update: Montag, 4. April 2022, 13.20 Uhr