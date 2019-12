Hirschberg-Großsachsen. (mwg/pol) Nach einem Unfall mit zwei Fahrzeugen war die B3 zwischen dem Haagackerweg in Großsachsen und dem Autobahnzubringer gesperrt. Zwei Menschen waren eingeklemmt und werden derzeit ärztlich versorgt.

Ein 61-jähriger Renault-Fahrer fuhr demnach gegen 12.30 Uhr auf der B3 in Richtung Großsachsen, ein anderer 81-jähriger VW-Fahrer kam ihm entgegen. An der Einmündung zum Sterzwinkel wollte der 61-Jährige links in abbiegen und kollidierte mit dem VW des 81-Jährigen, der in Richtung Leutershausen weiterfahren wollte.

Beide Autofahrer wurden hierbei verletzt und von Rettungswägen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt, die Reinigung der Unfallstelle wird sich noch etwa eine Stunde andauern.

Zwischenzeitlich war die Bundesstraße in Höhe der Unfallstelle voll gesperrt, Polizeibeamte regelten den Verkehr. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Die Ermittler des Verkehrsunfallaufnahmedienstes Mannheim suchen Zeugen des Unfalls, diese können sich unter 0621/1744045 melden und ihre Wahrnehmungen mitteilen.

Update: Freitag, 20. Dezember 2019, 14.36 Uhr