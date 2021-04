In der Breitgasse spielte sich einst ein großer Teil des Geschäftslebens ab (hier eine Postkarte vom Verlag Hans Schuhmann wohl aus den 1930er-/1940er-Jahren). Charakteristisch für diese Straße war auch der Apfelbach, der bis in die 1960er Jahr unverdolt durch den Ort floss. Manfred Kopp hat die Straße gemalt. Fotos/Repro: Kreutzer

Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Das Geschäftsleben in Hirschberg hat sich in den vergangenen Jahrzehnten rasend schnell verändert. Einige Läden haben ihre Türen für immer geschlossen, andere wiederum haben sich außerhalb des Ortskerns angesiedelt. Inge und Manfred Kopp denken sehr gern an Zeiten zurück, als man im Ortsteil Großsachsen noch so ziemlich alles bekam und überall zu Fuß hinkonnte. Sie bedauern beide, dass sich dies geändert hat.

Manfred Kopp ist gebürtiger Mannheimer und erst in den 1960er-Jahren an die Bergstraße gezogen, weshalb er nicht alle Läden von früher kennt, aber sich gerne mit deren Geschichte beschäftigt. So hat er einige Informationen von der Internet-Homepage hirschberg-journal.de des 2014 verstorbenen Willi Eck gesammelt und um eigenes Wissen ergänzt. Auch seine Frau Inge ist eine gute Informationsquelle, da sie eine "Ur-Großsaasemerin" ist.

Inzwischen sind Kopps Sammlungen zu den Einzelhandelsgeschäften auf einige Seiten angewachsen. "Früher hat man nahezu alles im Ort bekommen", erinnern sich Inge und Manfred Kopp etwas wehmütig. In der Breitgasse, in der Lettengasse und in der Jahnstraße – überall seien Geschäfte gewesen.

Als Inge Kopp noch ein Kind war, unterstützte sie fleißig ihre Familie. So stellte die Mutter beispielsweise mehrere Laiber Brotteig her, die klein Inge dann mit dem Korbwagen in von der Rosengartenstraße in die Kirchgasse transportierte, wo sie bei der Bäckerei Weber gebacken wurden.

Mit dem fertig gebackenen Brot kam sie dann wieder nach Hause. Oder sie holte für den Opa Zigaretten bei Hans Schuhmann an der Ecke Breitgasse/Landstraße. Den Schreibwarenladen übernahm später sein Sohn Ralf; heute betreibt ihn Manfred Fäßler als "Fäßlers Ecklädchen". Das Bierchen für den Opa holte Inge Kopp beim einstigen Gasthaus "Zum Löwen" in der Großsachsener Landstraße.

Sie selbst ging gern beim "Menze Friedel", einem der vielen Lebensmittelgeschäfte, in der Breitgasse einkaufen. Auch das Textilhaus Steger durfte sie zu den Kunden zählen. Kaum zu glauben: Es gab zudem sogar mal eine Hemden- und Krawattenfabrik.

Und es gab gleich mehrere Bäcker, Tante-Emma-Läden, Metzgereien, Obst- und Gemüseläden. Über Schneidereien, Schuhgeschäfte bis zur Küferei konnte man so ziemlich alles im Ort finden. Manfred Kopp weiß, dass sich gerade die älteren Menschen gern an diese Zeit zurückerinnern und hat daher schon einige Vorträge über das frühere Dorfleben in Großsachsen gehalten. "Viele fangen an zu lächeln, wenn sie sich an die damalige Zeit erinnern", hat Kopp beobachtet.

Unvergessen für viele ist auch, wie sich die erste Apotheke in Großsachsen ansiedelte. "Der Staat erlaubte erst im Jahr 1950, dass Großsachsen eine eigene Dorfapotheke haben durfte", erzählt Manfred Kopp. Sie befand sich damals in der Landstraße, quasi am OEG-Bahnhof. "Welch eine Erleichterung für die Einwohner. Man musste nicht mehr wie zuvor nach Weinheim, Schriesheim oder Heddesheim fahren, um seine Medikamente zu besorgen."

Manfred Kopp schwelgt gern mit den älteren Großsachsenern in diesen schönen Erinnerungen. Seit er nicht mehr dem Gemeinderat angehört, hält er genau diese auch in Bildern fest, die er beispielsweise nach alten Postkarten malt. Oder aus eigener Erinnerung.