Hirschberg-Leutershausen. (nare) Schon seit vielen Wochen wird es an jedem Sonntagabend musikalisch in Leutershausens Hermann-Löns-Straße. Um 18 Uhr ertönen dort die Klänge beschwingter Melodien (die RNZ berichtete). Für viele Bewohner ist das gemeinsame Singen zu einem festen wöchentlichen Ritual geworden. Verschiedene Mitglieder des Posaunenchors hatten die Aktion begonnen und mit ihren Stücken die Nachbarn erfreut.

Und so versammelten sich auch kürzlich wieder zahlreiche Leutershausener in der Straße und trotzten den schweren Regenwolken, die am Himmel zu beobachten waren. Da einige der Stammbläser, die sonst in jeder Woche eifrig mitmusizierten, verhindert waren, bewies der Posaunenchor nun auf ganz besondere Weise, dass auch der Nachwuchs bereits in den Startlöchern steht.

Denn den Auftakt zum Konzert in dieser Woche bot Familie Schmitt, die mit ihren beiden Kindern Ben und Lea musizierte. Stolz spielten die beiden Sechs- und Neunjährigen auf ihren Trompeten und begeisterten die Zuhörer auf der Straße. Als "Alle Vögel sind schon da" erklang, bei dem die Kinder noch musikalisch von ihren Eltern begleitet wurden, sangen alle Zuhörer kräftig mit. Mit dem nachfolgenden Lied "Der Mond ist aufgegangen" durften die kleinen Nachwuchsbläser ihr Talent schließlich sogar ganz alleine ohne die Unterstützung ihrer Eltern unter Beweis stellen und ernteten dafür kräftigen Applaus.

Doch auch das Spiel der erwachsenen Bläser kam nicht zu kurz, und so wurden mit Trompete, Posaune und Tuba die Töne durch die Straße getragen. "Das nächste Stück haben wir noch nicht so oft geübt", kündigte Walter Scholl die Nummer "I got Rhythm" von George Gershwin an. Doch vom Publikum gab es schon vor den ersten Tönen allerhand Zuspruch. "Dann ist das ja quasi eine Uraufführung", freute sich eine Besucherin. Ein weiterer Zuhörer motivierte die fünfköpfige Gruppe mit den Worten: "Ihr könnt das." Tatsächlich gelang das Stück, und die Musiker erntete dafür anerkennenden Applaus.

Bei den traditionellen Musikrunden in der Hermann-Löns-Straße haben allerdings nicht nur die Bläser ihren Auftritt. Auch Dieter Lebherz ist mit seinem Akkordeon ein fester Bestandteil der Musikformation und lockt mit seinen Melodien, die jeden der Zuhörer zum Mitsingen einladen. Zu traditionellen Liedern wie "Hoch auf dem gelben Wagen" oder "Kein schöner Land" sangen die Anwohner der Hermann-Löns-Straße begeistert mit. Den Abschluss des Konzertes macht – inzwischen traditionell – das "Badnerlied".

Akkordeon, Bläser und die gesangsstarken Anwohner bildeten damit einen harmonischen musikalischen Abschluss der Woche, zu dem Lebherz am Ende sogar noch mit einer eigens über Leutershausen komponierten Strophe überraschte: "Es ist für mich der schönste Ort, ich möcht’ hier nie mehr fort", dichtete er. Ihre Zuhörer hatten die Musiker auch in dieser Woche begeistert, und obwohl inzwischen viele von ihnen "Stammgäste" sind, so kommen doch auch immer wieder neue Besucher dazu.

"Es war eine sehr schöne Abwechslung, und man konnte wenigstens mal wieder gemeinsam singen", freute sich eine Besucherin, die zum ersten Mal bei der Aktion war. Auch in dieser Woche wird es am Sonntag sicher wieder in dieser Straßenecke musikalisch werden.