David Canisius (52) ist in Leutershausen aufgewachsen, lebt aber mittlerweile in Berlin. Sein Großvater Paul Maier-Pfau hat ihm 106 Bilder vererbt, die teilweise in seinem Restaurant hängen. Werke des Künstlers finden sich nun auch in einem Buch wieder. Foto: Kreutzer

Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Wenn David Canisius seine Lebensgeschichte erzählt, dann möchte man am liebsten, dass er gar nicht mehr aufhört. So spannend ist das, was er trotz seiner noch "jungen" 52 Jahre schon alles erlebt hat und noch immer erlebt. Der Name Canisius dürfte vielen Hirschbergern noch ein Begriff sein, denn Claus Canisius, der Vater von David, war Gründer und musikalischer Leiter von "Musik in historischen Mauern". Im vergangenen Jahr starb der Musikkenner.

Viel von ihm erkennt man auch in seinem Sohn wieder, darunter das musikalische Talent. Mit zarten 17 Jahren bestand David Canisius die Begabtenprüfung an der Hochschule der Künste in Berlin und zog von Leutershausen, wo er aufgewachsen war, in die Großstadt. Eine Herausforderung für den Musikstudenten mit Hauptfach Geige: Er wohnte eigentlich in West-Berlin, musste aber zum Studium bei einem bestimmten Professor einmal pro Woche nach Ost-Berlin. In Mauer-Zeiten kein einfaches Unterfangen.

Da die Geige nicht als "reisegewöhnlicher Gegenstand" galt, wurde er ausgiebig unter die Lupe genommen. Das bedeutete letztlich drei Stunden Anreise und drei Stunden Rückreise. "Ich war also insgesamt sechs Stunden unterwegs – für eine Stunde Unterricht", sagt Canisius und lacht.

Überhaupt nimmt er vieles positiv, sogar diese Herausforderung. "Ich bin froh, dass ich das noch erlebt habe", meint Canisius schlicht. Was zunächst paradox klingt, erklärt er so: "Ich bin froh, dass ich die DDR noch erlebt habe, denn so weiß man Freiheit und Demokratie erst richtig zu schätzen."

Das sagt David Canisius auch vor dem Hintergrund, dass derzeit viele Bürger angesichts der Corona-Regeln nach Freiheit schreien. "Ich würde auch gerne mal wieder ein frisch gezapftes Bier trinken", sagt der Musiker, der auch Restaurant-Besitzer ist, noch kurz vor den Wiedereröffnungen. Aber es gebe nun mal momentan ganz andere Probleme.

Und die sieht er, obwohl ihm als Musiker und Gastronom beide Standbeine weggebrochen sind. Vielleicht liegt es daran, dass er einfach froh und dankbar ist, in solch einer Zeit in Deutschland zu leben, wo er Unterstützung erfährt. Oder auch daran, dass er eben auf einen reichen Erfahrungsschatz aus aller Herren Länder zurückblicken kann.

Denn David Canisius war nicht nur jahrelang als klassischer Geiger in Kammerorchestern unterwegs. Er arbeitet auch als Barkeeper in angesagten Clubs wie dem mittlerweile geschlossenen "Cookies", absolvierte sogar eine entsprechende Ausbildung. Und so kam die Idee der "Yellow Lounge" zustande: Zusammen mit der Deutschen Grammophon entwickelte David Canisius als Resident-DJ dieses spezielle Format, das aufgelegte Musik und Live-Acts beinhaltet, mit dem Klassik die Clubs erobern sollte, was sie dann auch tatsächlich weltweit tat.

Und so bereiste Canisius zehn Jahre lang als Klassik-DJ die Welt, bekam einen Fahrer an den Flughafen geschickt, residierte in Fünf-Sterne-Hotels. "Das war eine schöne Luftblase", beschreibt er diese Zeit rückblickend. Er will sie nicht missen, auch wenn er oft gar nicht viel von seiner Umgebung ansehen konnte.

Eines Tages wurde eine Aushilfe im "Capital Dance Orchestra" gesucht. Canisius sprang spontan ein und musste gleich ein Konzert spielen, in einer Big-Band, die sich dem Swing verschrieben hat, also einem vollkommen anderem Metier, als es David Canisius eigentlich kannte. Doch der Geiger war fasziniert und machte seine Sache so gut, dass er zunächst Ensemble-Mitglied und später sogar Bandleader wurde, was er heute noch ist. "Swing ist ein Lebensgefühl, eine Haltung", schwärmt er. Die Band hat auch schon Produktionen mit Stars gemacht wie Katja Riemann, Nina Hagen, Barbara Schöneberger, Johannes Heesters, oder Bodo Wartke.

Nun ist es schon ein Jahr her, dass Canisius sein letztes Konzert gespielt hat. Auch sein Restaurant hat noch geschlossen, es öffnet wieder am 18. Juni. 2012 hatte er sein erstes Restaurant mit einem Partner – "ich habe mir damit einen Klein-Jungen-Traum erfüllt". Fünf Jahre später machte er in Berlin sein eigenes auf: "PeterPaul", benannt nach seinen beiden Großvätern.

Wer jetzt glaubt, das wäre schon alles spektakulär genug gewesen an Lebensereignissen, wird jetzt gleich eines Besseren belehrt: Denn sein Großvater mütterlicherseits, Paul Maier-Pfau (1899-1979), hat ihm 106 Bilder vererbt, die teilweise auch in seinem Restaurant hängen. Der Künstler ist vor allem rund um Grenzach, wo er wirkte, berühmt: Hier finden sich Plätze und Straßen, die nach ihm benannt sind. David Canisius hatte eine besondere Beziehung zu seinem Großvater und sprang gerne in dessen Atelier herum. "Er hat mich auch schon mal ein Bild vollenden lassen", erinnert sich David Canisius.

Maier-Pfau war ein begnadeter Porträt-Maler, seine Werke sind oft detailverliebt und halten nachdrücklich den Gesichtsausdruck seines Modells fest. Das fiel auch den Amerikanern auf, als Maier-Pfau im Zweiten Weltkrieg in Gefangenschaft geriet. "Daher musste er damals alle Majors porträtieren", erzählt David Canisius schmunzelnd.

Dies ist eine von vielen Anekdoten, die man in dem jüngst erschienenen Buch "Paul Maier-Pfau – Selected Works" findet. Ebenso wie edel gedruckte Bilder seiner Werke. David Canisius hat diese und den Text für das Buch zusammengestellt, Kunsthistoriker Jan Winkelmann das Vorwort dazu beigetragen.

Das sind für David Canisius die schönen Seiten der Pandemie: Er konnte das Buch fertigstellen und verbringt viel Zeit in der alten Heimat. Dabei dreht der Marathon-Läufer auch gerne seine Runden durch den Ort und die Umgebung. Und zeigt selbst einem Ur-Heisemer wie Frisör Kai Gissel immer mal wieder was Neues.

"Das ist hier doch eine der schönsten Ecken der Erde", findet David Canisius. Und das aus dem Munde eines Heisemers, der die Welt kennt!

Info: Paul Maier-Pfau "Selected Works" by David Canisius gibt es bei "Finebooks" im Internet unter der Adresse https://finebooks.myshopify.com/products/selectedworks für 59,90 Euro. Auch bei Amazon ist das Werk erhältlich. ISBN: 978-3948373160.