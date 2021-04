Aus dem einstigen Gasthaus „Goldene Krone“ in der Kreuzgasse sollen „im echten Leben“ Wohnungen werden. Auch in der Geschichte der Neckargemünder Schreibwerkstatt spielt das eine Rolle. Foto: Dorn

Von Annette Steininger

Hirschberg/Neckargemünd. Aus der Gemeinschaftsidee von Katholischer Öffentlichen Bücherei (KÖB) Leutershausen und Autorin Andrea Liebers ist außer dem entstandenen Büchlein, für das Kinder die Ideen beigesteuert haben, noch ein weiteres kreatives Produkt entstanden: Denn auch eine von Liebers geleitete Schreibwerkstatt in Neckargemünd hat einen Kurzroman verfasst, in dessen Zentrum das einstige Gasthaus "Goldene Krone" in der Kreuzgasse steht. Wie beim Kinder-Projekt hat Liebers das erste Kapitel verfasst und an die Teilnehmerinnen als Schreibimpuls weitergegeben.

Wie die Kinder strickten auch die Erwachsenen die Geschichte um Anna und den geheimnisvollen Fund eines Schlüssels weiter. Aber: Anders als die Kinder schrieben die Autorinnen der Schreibwerkstatt ganze Kapitel selbst, lektorierten, stellten um und kürzten. Herausgekommen ist "Das Geheimnis der goldenen Krone" mit einigen lokalen Bezügen. Die Neckargemünder wurden zu richtigen "Hirschberg-Experten" und integrierten auch die "Schwarze Madonna" im Kurzroman mit acht Kapiteln.

Die Neckargemünder Schreibwerkstatt existiert schon seit 17 Jahren. Die Gruppe trifft sich dort in der Stadtbücherei. Im Oktober 2020 startete eine neue Gruppe, mit vier "altgedienten, erfahrenen" Teilnehmerinnen, so Liebers, und vier ganz neuen. Ein Kurs ist auf vier Treffen à zweieinhalb Stunden konzipiert. "Am 11. Oktober trafen wir uns zum ersten Mal, und die Teilnehmer sprühten vor Schreibdrang und Experimentierlust", erzählt die Autorin.

Ihre Erwachsenen-Schreibwerkstatt läuft folgendermaßen ab: Unter ihrer Anleitung wird gemeinsam ein Thema und ein "Setting" entwickelt; die Teilnehmer schreiben dann aus diesen Anhaltspunkten ihre eigenen Geschichten. Jeweils für jedes Treffen geht es circa eine halbe Seite weiter, so dass am Ende eine zweiseitige Kurzgeschichte vorliegt, die die Schreibwerkstatt in Autorenlesungen, meist in der Stadtbücherei, dem Publikum vorstellt. Für jede Folgestunde gibt Andrea Liebers den Teilnehmern auch "Hausaufgaben" mit, bei denen Beobachtungsgabe und Beschreibungspräzision trainiert werden. "Die Fortgänge, die natürlich komplett unterschiedlich sind, je nach Teilnehmern – jeder schreibt ja ganz anders und kommt auf andere Weiterentwicklungsideen – werden in den jeweiligen Treffen den anderen Teilnehmern vorgestellt und besprochen", erläutert Liebers.

So sollte es denn auch eigentlich für die neue Gruppe laufen. Das erste Treffen hatte bereits stattgefunden, und alle freuten sich auf das zweite, aber dann kam die Corona-Verordnung. "Wir konnten uns nicht wieder treffen, was sehr bedauerlich war, weil alles so vielversprechend gestartet war", sagt Liebers rückblickend. Aber die Autorin hatte eine Idee: Als sie dann Hildegard Henn von der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) Leutershausen Mitte Dezember ansprach und sie gemeinsam die Idee für die KÖB-Kinder-Schreibwerkstatt entwickelten, schaltete Liebers sofort.

Das Anfangskapitel, das sie für die Kinder-Schreibwerkstatt-Geschichte geschrieben hatte, mailte sie an die Teilnehmer der Erwachsenen-Schreibwerkstatt und lud ein, daraus eine gemeinsame Geschichte zu machen – vom Ablauf her ähnlich wie bei den Kindern. Eine Teilnehmerin sollte Kapitel zwei schreiben, die nächste Kapitel drei und so weiter. "So blieben alle untereinander durch eine zu schreibende Geschichte verbunden und trainierten alle zusammen ihre Schreibtalente."

Vier Teilnehmer wollten sofort mitmachen und waren begeistert. Eine musste aus privaten Gründen aussteigen, so waren es noch drei, die begannen. Letztlich wurde es ein Gemeinschaftsprojekt von Gabriele Georgi, Janina Stumpf, Christiane Seiler und Andrea Liebers. "Mein Job war die Koordination und Ermunterung, nicht ergiebige Ideen freundlich verändern und die Richtung halten, so dass es eine kurze knackige Geschichte wird", erzählt die Leiterin der Schreibwerkstatt.

Dabei tauchten immer wieder Hirschberger Aspekte in der Geschichte auf. Kein Wunder, hatte Liebers doch die Teilnehmerinnen vorab mit Fotos versorgt: von der Kreuzgasse, Annas Haus, von der "Goldenen Krone", der Kirche mit der Schwarzen Madonna, dem Stadtplan, und der Hirschberger Gemeindehomepage. Von Letzterer war Janina Stumpf ganz begeistert: "Hirschberg hat eine tolle historische Internetseite mit Beschreibungen und Fotos von früher." Sie habe viel über Leutershausen erfahren und auch gelernt, wie wichtig und auch zeitintensiv eine ordentliche Recherche ist, erzählt Janina Stumpf rückblickend. Überwiegend im Internet hat sie sich kundig gemacht. Hingefahren ist sie aus Zeitgründen nicht, da sie aber für ein paar Jahre in Großsachsen gearbeitet hat, kennt sie sich zumindest etwas auch in Leutershausen aus.

Die digitale Zusammenarbeit mit den anderen sei einfacher, als sie zunächst gedacht hatte, erzählt Janina Stumpf. Jede habe abwechselnd ein Kapitel geschrieben und es per Mail den anderen geschickt. "Über den Gesamtverlauf beziehungsweise über offene Fragen haben wir uns per Mail ausgetauscht", erzählt Stumpf. So hätten sie auch einen roten Faden halten können. Die Zusammenarbeit habe toll geklappt, ist Stumpf immer noch begeistert.

"Es hat sehr viel Aufmerksamkeit und Einfühlungsvermögen verlangt, was die vorhergehende Autorin ausdrücken wollte", schildert Co-Autorin Gabriele Georgi auch die Herausforderungen. "Gibt sie schon eine Richtung vor, wie es weitergeht und gehe ich darauf ein, oder kann ich selbst meine Ideen verwirklichen und der nächsten Autorin alle Möglichkeiten offen halten?" Und das immer in Hinblick auf eine stimmige Geschichte, für die nur die Grundpfeiler, wie Leutershausen, Goldene Krone, Anna und ein kurzer Plot vorgegeben wurden. "Das verlangte auch eigene Recherchen, Fragen und Problemlösungen unter uns, die natürlich viele Mails erforderten", erzählt Georgi.

Leutershausen sei ihr näher gerückt, und über das Internet konnte sie sich über den Ort und einige Geschehnisse dort informieren. "Sicher werde ich im Sommer einmal hinfahren", ist Georgi nach der Schreibwerkstatt überzeugt.