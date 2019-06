Hirschberg. (ans) Im Krummgewann, oberhalb der B3 zwischen Großsachsen und Leutershausen, ist am Mittwochnachmittag, gegen 17 Uhr, eine größere Gartenhütte in Brand geraten. Der 51-Jährige Pächter hatte laut Polizei zuvor bei Gartenarbeiten einen lauten Knall vernommen. Derzeit geht sie von einem technischen Defekt an einem Stromaggregat aus, es werde aber weiter ermittelt. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stand die Hütte bereits im Vollbrand.

Aufgrund der schwierigen Wasserversorgung in diesem Bereich wurde zusätzlich zu den Fahrzeugen der Hirschberger Feuerwehr ein Tanklöschfahrzeug der Schriesheimer Kameraden nachgefordert. Somit waren in Summe rund 7000 Liter Löschwasser an der Einsatzstelle, die laut Feuerwehr Hirschberg auch nahezu vollständig verbraucht wurden. Sie konnte das Feuer zwar löschen, aber die Hütte war nicht mehr zu retten. Für die Feuerwehr war es bereits der 50. Einsatz in diesem Jahr.

Bei eigenen Löschversuchen zog sich der Pächter Verbrennungen am Arm zu. Er verweigerte laut Feuerwehr zwar den Transport mit dem Rettungsdienst, begab sich dann aber selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Polizei geht von einem Schaden von gut 10.000 Euro aus.