Hirschberg. (ans) Mit der Aktion "Autofreier Tag" möchte die Gemeinde am Sonntag, 22. September, erneut dazu aufrufen, das Auto für einen Tag stehen zu lassen und zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs zu sein. Dies soll dazu anregen, das eigene Mobilitätsverhalten dauerhaft zu ändern. "Jeder leistet, wenn er sein Auto stehen lässt, einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz", schreibt die Verwaltung. Die Aktion wird zwischen 11 und 15 Uhr von einigen Extras rund um die alte Markthalle begleitet. Dazu wird der Bereich für den motorisierten Verkehr gesperrt. Unter anderem gibt es für Kinder eine "Spielstraße" mit Malkreide und Fahrzeugparcours.

Im Vorfeld der Veranstaltung hatte sich Keweschlackl Jürgen Gustke "überrascht" gezeigt, dass der "Autofreie Tag" ausgerechnet am Kerwesonntag stattfindet. Ein Aufruf zur Teilnahme am "Autofreien Tag" findet in Hirschberg seit fünf Jahren statt, sagte Bürgermeister Ralf Gänshirt auf RNZ-Anfrage. Die Aktion werde europaweit von Umweltverbänden und Organisationen initiiert und finde alljährlich in vielen Städten und Ländern am 22. September statt. "Dieser Tag ist nicht von der Gemeinde Hirschberg gewählt, sondern ein festes Datum für diesen ,Autofreien Tag’ in Europa", erklärt Gänshirt.

Vielleicht gebe es ja auch gegenseitige Synergieeffekte, da bestimmt der eine oder andere, um zum Kerwedorf zu kommen, an der Raiffeisenstraße vorbeigeht oder umgekehrt, meint der Bürgermeister. Natürlich sei es unüblich, dass am Kerwewochenende weitere Veranstaltungen, an denen die Gemeinde direkt oder indirekt beteiligt ist, stattfinden. "Wir werden dies auch immer vermeiden, soweit wir das selbst steuern können", verspricht Gänshirt. Die Gemeinde wolle den Tag aber auch nutzen, um die Leistung der Stadtradler zu würdigen. "Insgesamt sehen wir keinerlei Beeinträchtigung für die Kerweaktivitäten", betont der Bürgermeister. "Auch muss niemand ein schlechtes Gewissen haben, wenn der Kerweumzug teilweise motorisiert ist."