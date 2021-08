Der Großsachsener Kurt Arnold in seiner winzigen Künstleratelierecke in seinem Wohnzimmer. Hier sitzt er jeden Tag, mitunter bis in die Nacht hinein. Und hier entstehen seine Pop-Art-Werke mit intensiver Farbgebung und klaren Linien. Foto: Dorn

Von Christina Schäfer

Hirschberg-Großsachsen. Wenn man Kurt Arnold besucht, begegnet man nicht nur dem Künstler selbst. Vielmehr blickt man in die Augen von Frida Kahlo und Dietrich Bonhoeffer, von Salvator Dali und Marilyn Monroe. Sie stehen auf Regalen und Sofa, hängen an der Wand oder von der Decke herab. In seiner winzigen Künstleratelierecke in seinem Wohnzimmer schauen sie auf ihn. Hier sitzt er jeden Tag, teils bis in die Nacht hinein.

Und irgendwo zwischen den 200 Werken, die er in seinem Wohnzimmer vereint, trifft man auch auf das Gesicht von Landrat Stefan Dallinger und Landesvater Winfried Kretschmann – wenn man nicht vorher den Augen Ludwig van Beethovens verfällt oder dem Spannungsbogen des Blicks der delphischen Sybille aus Michelangelos Fresko aus der Sixtinischen Kapelle folgt.

Hintergrund Die Fördervereine der Evangelischen und Katholischen Kirchengemeinden in Großsachsen organisieren bereits zum zweiten Mal eine Ausstellung der "Hirschberger Maler". Unter dem Motto "Hoffnung" stellen insgesamt 19 Künstler aus der Gemeinde vom 18. September bis 2. Oktober in der Christkönigskirche und im Gemeindehaus aus. Die Vernissage findet am Samstag, 18. September, um 19 Uhr in der Christkönigskirche statt. Wie vielfältig und unterschiedlich die "Hirschberger Maler" sind, zeigt die gleichnamige RNZ-Serie, die die Künstler einzeln vorstellt und porträtiert. (ans)

"Wichtig ist der Blick", beschreibt Kurt Arnold; das ist das Element in einem Bild. Ist dieser "Augenblick", von dem er gerne spricht, auf den Betrachter gerichtet oder geht er an ihm vorbei und öffnet damit einen Spannungsbogen? – für Arnold eine elementare Frage in seinen Werken. Er bildet beides ab. Und das in Pop Art.

Seine Farbgebung ist intensiv, seine Linien klar, die Gesichter hier und da aber verfremdet. Betritt man den Garten von Kurt Arnold trifft man auf ein neues Werk: Frida Kahlo – mit Maske. Was 2020 in der Welt passiert, nimmt der Künstler in seine Werke auf. Bunt, wie die Pandemie selbst nicht ist, blickt er auf sie, lässt sie eine ihrer Begleiterscheinungen als Blickfang in seine Bilder. "Da knallen die Farben aufeinander", beschreibt Arnold es; vielleicht so sehr, wie die Menschheit auf eine gänzlich neue Realität knallt. Bitter-schön ist die Ansicht der maskierten Kahlo, die Arnold ihrer Zeit entreißt, um sie in die Aktualität des Heute zu verpflanzen.

Über 1000 Zeichnungen hat er angefertigt, 450 Bilder gemalt. Menschen, Gesichter – das ist der Dreh- und Angelpunkt in den Arbeiten von Kurt Arnold. Und sein beachtliches Talent. Während seines Fernstudiums an der Neuen Kunstakademie Zürich, das er in den 1980er-Jahren aufnimmt, erkennt das auch sein Professor. Dessen Empfehlung folgt Arnold – und zeichnet mit Bleistift Porträts. Es entstehen Günther Grass und Sigmund Freud. Beim Anblick von Lyonel Feininger ist man sich schon nicht mehr sicher, ob man statt einer Zeichnung nicht schon ein Foto vor sich hat.

Der Beginn seiner Zeichnungen ist der Einstieg in die Leidenschaft Kunst – und für Kurt Arnold zugleich ein beruflicher Abschied. Bis dato ist er erfolgreicher Manager in diversen Einrichtungshäusern. Seinen Beruf hat er von der Pike auf gelernt. Die Zeit nach dem Krieg macht damals eine Ausbildung mit Abschluss für den jungen Kurt unumgänglich. Zwar malt er schon damals, begreift auch schon in der Schule, dass er Talent besitzt. "Aber die Familie hatte nicht besonders viel Geld", erinnert er sich. So steht die Leidenschaft hinter der Notwendigkeit zurück. Kurt Arnold geht mit 14 Jahren in die Lehre zum Einrichtungsberater im Einzelhandel. Stück für Stück arbeitet er sich hoch und erlebt bis zu seinem 40. Lebensjahr eine steile Karriere. "Ich bin froh, dass ich es gemacht habe, diese Zeit der Mitarbeiterführung", sagt Kurt Arnold rückblickend. Er bereut auch nicht, dass er diesen Weg gegangen ist. Zugleich sagt er: "Die Lösung aus dem Managerdasein hat mich beflügelt." Und sie führt ihn auf neue Wege.

Nach dem Studium eröffnet er eine Galerie in Mannheim-Seckenheim, später auch in Ladenburg, Großsachsen und Schriesheim. Er verkauft in ihr antike Möbel, deren Erlöse er häufig spendet, die Kunst ist vorerst das Beiwerk. Er beginnt mit dem Porträtieren von Kindergartenkindern in Ladenburg, später die Konfirmanden, und irgendwann fängt er mit seinem Bleistift auch die Gesichtszüge Mannheimer Lokalpolitiker ein. Sein Weg führt künstlerisch über in die Kohlezeichnung und zu Englischrot und durchlebt schließlich eine Hundertwasser-Phase. Einige der 200 Werke in seinem Wohnzimmer erinnern an diese Zeit. "Da konnte ich stark mit Farben spielen", sieht Kurt Arnold selbst die Vorbereitung auf seine bis heute existente Popart. Und einer findet sich darin so oft wieder wie kein anderer: Martin Luther.

"Als Kind war ich begeistert von Martin Luther. ‚Ein feste Burg ist unser Gott‘, das ist mir immer im Kopf rumgegangen", erinnert sich Arnold. Woher die Faszination? "Er hat klar gesagt, was er gedacht hat." 65 Bilder malt Arnold von Luther. 2017 bestückt er damit diverse Ausstellungen. Beginnend in der Lutherkirche in Mannheim geht es über Ladenburg bis nach Magdeburg. Hier sind seine Arbeiten im Roncalli-Haus zu sehen. Eines seiner Luther-Bilder hängt neben einem Bild des Papstes. Ein symbolisch verbindendes Element? Arnold wägt ab, sagt: "Kunst wird verbindend, wenn ich mich mit dem Menschen, den ich male, beschäftige." Und dann sagt er einmal mehr: "Wichtig ist der Blick." Seine Luther-Gemälde sind später auch in der Stadtkirche in Weinheim zu sehen. "Das hat mich sehr getragen", erzählt der Künstler im Rückblick auf dieses besondere Ausstellungsjahr.

Und so ist es fast überraschend, dass Kurt Arnold für die Ausstellung "Hoffnung" keines dieser Werke mit dem Konterfei Luthers ausgewählt hat. Stattdessen hat er sich für zwei andere Hoffnungsträger entschieden. Dietrich Bonhoeffer ist dabei in zurückhaltender Farbschattierung zu sehen, knallige Farben gibt es nicht. Kurt Arnold schreibt im Ausstellungskatalog: "Von guten Mächten wunderbar geborgen, geschrieben in einer ausweglosen Situation. Das ist Hoffnung für mich." Das gilt für ihn auch für den berühmten Satz von Martin Luther King: "I have a dream." Der Bürgerrechtler selbst wurde seitens des Künstlers in streng geometrischen Formen des Gesichts dargestellt.