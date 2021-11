Von Max Rieser

Hirschberg-Großsachsen. Ein knuspriger Gänsebraten ist für viele Menschen nach wie vor das Festtagsgericht schlechthin. Am besten von einem Bauern im Ort wie dem Reit- und Gänsehof Mayer in Großsachsen. Das könnte dieses Jahr allerdings schwierig werden. Die Vogelgrippe, die in den meisten Erzeugerländern des lieben Federviehs, das hierzulande zu Weihnachten auf den Tisch kommt, in diesem Jahr grassiert, ließ die Bestände gefährlich schrumpfen. Auch in Deutschland wird das Risiko für die Geflügelpest als hoch eingeschätzt. Dadurch wurden viele Elterntiere gekeult, um einer massenhaften Infektion vorzubeugen. Das geringere Angebot führt bundesweit auch zu steigenden Preisen für Erzeuger und Endverbraucher.

Hans Mayer berichtet, dass er zwar die gleiche Menge an Gänsen wie immer, nämlich 600, ergattern konnte, da er schon früh bestellt habe, ausverkauft seien die beliebten Tiere aber schon seit nunmehr einer Woche. Von den Tötungen der Elterntiere hat auch der Gänsebauer gehört. In Norddeutschland, wo 90 Prozent der deutschen Gänse "bebrütet" würden, seien enorm viele Tiere getötet worden. Das Angebot aus Polen und Ungarn, von wo ebenfalls viele Betriebe ihre Tiere beziehen würden, falle in diesem Jahr komplett weg. Dadurch fehle es massiv an Jungtieren, die dann nicht geliefert werden konnten. Viele Landwirte, die er kenne, hätten bis zu 20 Prozent weniger Tiere im Angebot als in den Vorjahren.

Dadurch, dass es nicht viele Gänseanbieter in der Umgebung gebe und der Trend zur Regionalität immer größer werde, sei sein Angebot nun vier Wochen vor Heiligabend schon erschöpft. Das sei sehr unangenehm für den Betrieb, weil die Anfragen natürlich nicht abreißen würden. Ein größeres Angebot sei für den relativ kleinen Hof aber nicht zu stemmen, so Mayer. Er erhält seine Tiere von einem Geflügelhof in der Nähe von Frankfurt am Main, der nur deutsche Junggänse vertreibe. Auf seinem Hof werden die Tiere dann nur auf der Weide gehalten und ausschließlich mit Grünfutter und Hafer gefüttert, was sie besonders schmackhaft macht. Durch das verkleinerte Angebot waren die Gänse im Einkauf teurer. Was aber noch stärker zu Buche schlage, seien die hohen Preise für das Futter der Jungtiere. Dieses sei ein Drittel teurer gewesen als sonst. Der Doppelzentner, der sonst 28 Euro gekostet hat, kostete in diesem Jahr 42 Euro.

Durch die ebenfalls gestiegenen Kosten für Heizung und Strom sah sich Mayer gezwungen, den Preis für die geschlachteten Gänse minimal um einen Euro auf 17,50 Euro pro Kilo zu erhöhen. Wer noch eine Gans vom Hof haben will, kann sich auf einer Warteliste eintragen lassen. Besonders hoch schätzt Mayer die Chance für Nachrücker allerdings nicht ein. Die einzige Möglichkeit sei, dass die Gastronomiebetriebe, die der Hof beliefert, wie die das Leutershausener "FantasTisch", die "Rose" in Oberflockenbach oder die Restaurants der Familie Ferrarese in Weinheim pandemiebedingt wieder schließen müssten. Das hofft Mayer allerdings vor allem für die Betreiber nicht.