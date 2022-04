Die Begeisterung über den „Hirschberger Lesewinter“ war an der Großsachsener Grundschule groß – in der Gemeindebibliothek wurden viele Bücher ausgeliehen. Foto: Kreutzer

Von Max Rieser

Hirschberg-Großsachsen. Neun Kinder der Großsachsener Grundschule haben am Montag eine Urkunde von der Gemeindebibliothek Hirschberg bekommen. Aber wofür? Ganz einfach: Jede und Jeder von ihnen hat im Rahmen des "Hirschberger Lesewinters" zwischen Dezember und Februar mindestens drei Bücher gelesen, erklären Merle Otte und Monika Dambier-Englert von der Bücherei. Die Aktion gibt es schon seit über zehn Jahren und hat eigentlich als "Lesesommer" begonnen. Da die Gemeindebibliothek allerdings über die Sommerferien geschlossen hat, habe man sich dazu entschieden, das Programm auf den Winter zu verlagern. Mittlerweile gibt es mit dem Projekt "Heiss auf Lesen" auch ein Landesprogramm zur Lese- und Literaturförderung für Kinder und Jugendliche im Südwesten: "Unseren Lesewinter gab es aber schon vorher", erzählen Otte und Dambier-Englert stolz. Die Leseförderung an der Grundschule funktioniere ohnehin sehr gut. Das liege zum einen daran, dass die Bücherei sich die Räume mit der Schule teilt und die Bibliothekarinnen das Lesen dadurch leicht aktiv bei den Kindern bewerben können.

Zum anderen habe das Lesen aber auch einen großen Stellenwert im Unterricht. Nach jeder Pause werde etwas vorgelesen, betont Schulleiterin Andrea Auer. Zudem wisse man, dass in den Elternhäusern der Schüler ebenfalls viel vorgelesen werde.

Der "Lesewinter" richtet sich speziell an Kinder der zweiten bis vierten Klasse. Immer mal wieder seien aber auch Erstklässler dabei, die beispielsweise durch größere Geschwister schon eine beachtliche Lesekompetenz besäßen und sich sehr fürs Lesen begeistern, sagt Otte. Den Büchereimitarbeiterinnen sei es dabei vor allem wichtig, die Kinder anzusprechen, die von sich aus vielleicht nicht so viel lesen, um Literatur auch bei ihnen beliebt zu machen.

Nachdem die Kinder ein Buch für den "Lesewinter" ausgeliehen und gelesen hatten, konnten sie einen Zettel ausfüllen, auf dem Fragen standen wie "Was hat Dir am besten gefallen?" Oder "Was war die lustigste Stelle?" Außerdem saß immer eine Mitarbeiterin der Bibliothek bereit, der die Kinder von ihrem Leseerlebnis erzählen konnten: "Das hat manchmal so viel Spaß gemacht, dass man gleich selbst Lust bekommen hat, das Buch zu lesen", erzählt Dambier-Englert erfreut. Am Ausleihverhalten der Kinder sehe man immer gleich, was gerade im Trend ist und dass sich die Kinder auch teilweise gegenseitig mit der Lesebegeisterung anstecken: "Da liest dann einer in der Klasse ein Buch und findet es toll. Dann wollen es gleich alle anderen auch ausleihen", berichtet Monika Dambier-Englert.

Eine der beliebtesten Reihen sei aktuell "Die Schule der magischen Tiere", "Rick Nautilus" oder "Lotta Leben". Fragt man die Schüler selbst, sind auch Titel wie "Der Grüffelo", "Das magische Baumhaus" oder "Fabelhafte Zauberfeen" hoch im Kurs. Auch der Märchenklassiker "Der dicke, fette Pfannkuchen" war unter den gelesenen Titeln. 125 Bücher haben die Kinder der Grundschule in dieser Zeit geschmökert.

An der Martin-Stöhr-Grundschule in Leutershausen waren es im gleichen Zeitraum 13 Kinder, die 74 Bücher gelesen haben. Neben der Urkunde und einer Erwähnung der Teilnahme im Schulzeugnis dürfen die Schüler kostenlos an einem gemeinsamen Besuch im Olympia-Kino in Leutershausen teilnehmen. Dort schauen sie sich zusammen den Disney-Film "Encanto" an. Mitgebrachte Freunde oder Familienmitglieder zahlen lediglich zwei Euro Eintritt.