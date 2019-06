Dass Klima- und Umweltschutz in Hirschberg bisher nicht in allen Bereichen ausreichend berücksichtigt worden seien, gab Ralf Gänshirt bei der GLH am Montag zu. Foto: Kreutzer

Hirschberg. (kaz) Sollte Ralf Gänshirt Bürgermeister werden, will er bei größeren Investitionen ein besonderes Augenmerk auf die Berechnung der Folgekosten richten. Schließlich sei absehbar, dass "die fetten Jahre" der Gemeinde wegen rückläufiger Steuereinnahmen bald vorbei sein könnten. Das kündigte er in einer Fragerunde bei der Grünen Liste Hirschberg (GLH) an.

Wie bereits berichtet, hat sich diese nach einer Online-Mitgliederbefragung dazu entschlossen, den parteilosen Kandidaten im Wahlkampf zu unterstützen. Von derzeit 46 Mitgliedern votierte über die Hälfte für Gänshirt. Zuvor hatte eine Findungskommission erste Sondierungsgespräche geführt.

Bei der Mitgliederversammlung am Montag im Anbau der Alten Turnhalle erläuterte Vorsitzende Claudia Schmiedeberg nochmals den Entscheidungsprozess. "Er ist zwar kein Grüner, aber er ist ein bekanntes Gesicht, es gibt bezüglich politischer Inhalte viele Überschneidungen, und ich denke, wir können gut miteinander arbeiten", sagte sie. Ralf Gänshirt bedankte sich seinerseits für den Vertrauensbeweis, der für ihn als Kandidat nochmals "ein großer Motivationsschub" sei. Bezüglich Klima- und Umweltschutz gab er zu, dieser sei in Hirschberg bisher nicht in allen Bereichen ausreichend berücksichtigt worden. Auch bei den Themen Verkehr und Mobilität müsse manches "neu gedacht" werden, sagte Gänshirt und bekräftigte: "Dafür stehe ich." Als eine "Daueraufgabe" für die Zukunft nannte er die Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen. "Mit dem Thema war ich als Hauptamtsleiter früher vielleicht zwei Stunden in der Woche beschäftigt, inzwischen ist daraus ein Halbtagsjob geworden", erfuhren die GLH-Mitglieder. Ebenso, dass man mit ihm auch "über Schulden reden" können. Aber nur, wenn auch Anlagevermögen geschaffen werde. Stichwort: Neubau des evangelischen Kindergartens in Leutershausen auf Kommunalem Grund und Boden.

Wie es der Bürgermeisterkandidat mit der Nachhaltigkeit halte, wollte GLH-Vorstandsmitglied Renate Rothe wissen. Sie bemängelte, dass bei Bauvorhaben stets der billigste Anbieter den Zuschlag bekommen habe und nicht der qualitativ beste. Laut Gänshirt kann man dies durch neue Ausschreibungskriterien ändern. Das Thema "Biotop-Vernetzung" am Ort sprach GLH-Gemeinderat Jürgen Steinle an. Seiner Schilderung nach gibt es in Hirschberg zu wenig blühende Flächen und liegen diese für Insekten zu weit auseinander, weil diese einen relativ kleinen Aktionsradius haben.

Dem Anliegen sei er auch privat sehr zugeneigt, so Gänshirt. Dies besonders nach dem Aktionstag "Lebendiger Neckar", wo er sich an einem Ausstellungsstand intensiv über dieses Thema informiert habe. Mit etwas "Erfindergeist" könne man da einiges neu gestalten. Überhaupt vertraue er auf den "Wissensschatz" der Bevölkerung und unterstütze ehrenamtliches Engagement.

"Das gilt, wenn ich Bürgermeister sein darf, und wenn nicht, ebenfalls", so Gänshirt. Damit beantwortete er auch eine Frage von Rembert Boese. Ansonsten sieht der Bürgermeisterkandidat noch große Ressourcen etwa im Ausbau des Radwegenetzes, weiß aber auch, dass sich Verkehrsfragen etwa bezüglich der B 3 nur in Kooperation mit den anderen Gemeinden an der Bergstraße lösen lassen.