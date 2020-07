Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Die Digitalisierung erfasst zunehmend immer mehr Lebensbereiche, und selbst die Feuerwehr ist davon betroffen: Sie bekommt Digitalfunk. Bereits seit einiger Zeit werden im Rhein-Neckar-Kreis die bisher analog funktionierenden Funksysteme in den Feuerwehrfahrzeugen durch Digitalfunk ersetzt. Jetzt ist auch die Hirschberger Feuerwehr an der Reihe. Vorletzte Woche begann die Firma "Schollmeier Telekommunikation" aus Mannheim mit der Umrüstung der Fahrzeuge. Nur die beiden ältesten Fahrzeuge, das Löschgruppenfahrzeug 8/6 und der Gerätewagen, die schon bald durch ein Hilfslöschfahrzeug ersetzt werden sollen, werden nicht umgerüstet.

"Den Einbau des neuen Funksystems überlässt man am besten einem Unternehmen, das sich damit auskennt", weiß Jochen Dörsam, der bei der Hirschberger Feuerwehr für den Funk zuständig ist und daher die Umstellung organisiert. In Hirschberg geht man bei dieser allerdings einen besonderen Weg. Während vielerorts die Feuerwehren die analogen Funkgeräte aus den Fahrzeugen nicht ausbauen und nur zusätzlich den Digitalfunk einbauen, setzt man in der Bergstraßengemeinde künftig einzig auf die modernere Technik. "Wegen der klareren Bedienbarkeit", erläutert Feuerwehrkommandant Peter Braun. Und die Umrüstung geht rasch voran. Bei den kleineren Fahrzeugen ist sie an einem Tag erledigt. Bei den größeren Feuerwehrfahrzeugen dauert es zwei Tage, denn diese haben zwei Funkgeräte, eines im Fahrzeughaus und ein weiteres am Heck.

"50.000 Euro kostet die Umrüstung und wird vom Land gefördert", berichtet Braun weiter. 7200 Euro gibt der Kreis aus Landesmitteln dazu. Damit der Zuschuss ankommt, muss die Umrüstung bis Ende 2022 abgeschlossen sein, und so liegt man in Hirschberg durchaus im Zeitplan. "Wir gehören weder zu den ersten noch zu den letzten Feuerwehren im Kreis, die Digitalfunk bekommen, sondern sind mittendrin", betont der Kommandant. Als Erstes wurden diejenigen mit Standorten nahe an Hessen und Rheinland-Pfalz umgerüstet, da dort der Digitalfunk bereits länger verwendet werde.

"Die Bedienung ist sogar einfacher als bei dem analogen Funksystem", erklärt Dörsam. Trotzdem werden die Feuerwehrleute eine rund zweistündige Schulung mit den neuen Funkgeräten absolvieren, damit es im Ernstfall zu keinen Verzögerungen wegen Unkenntnis der neuen Technik kommt.

Einen gravierenden Nachteil sieht Dörsam aber doch beim Digitalfunk für die Feuerwehr. "In den Feuerwachen sehen wir nicht mehr die Statusmeldungen der Fahrzeuge auf dem Bildschirm", erklärt er. Dörsam deutet er auf den großen Bildschirm in der Fahrzeughalle des Hilfeleistungszentrums, auf dem etwa angezeigt wird, ob ein Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen ist oder sich bereits auf dem Rückweg befindet. Wichtige Informationen für die Feuerwehrleute, die erst etwas später losfahren können.

Informationen, die nun nur noch die Leitstelle kennt, bei der man nun diesbezüglich rückfragen müsste. "Lasst euch was einfallen, damit der Status der Fahrzeuge wieder für uns sichtbar wird", appellierte Braun daher an die Verantwortlichen, dieses Problem zu lösen.