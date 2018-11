Hirschberg. (ans) Als einige Feuerwehrleute am Dienstagabend zum Hilfeleistungszentrum kamen, staunten sie nicht schlecht: Da hatte doch glatt ein Unbekannter der Wehr einfach zwei Feuerlöscher, einen haushaltsüblichen und einen fürs Auto, vor die Tür gestellt. Die postete wiederum ein Bild samt verärgertem Text aus ihrer Facebook-Seite: "Sie wissen nicht, wo Sie Ihre alten Feuerlöscher entsorgen sollen? Nun ja - bei uns jedenfalls nicht."

Laut Kommandant Peter Braun kommt so etwas selten vor, "deshalb erstatten wir jetzt auch keine Anzeige". Ärgerlich sei es aber dennoch. "Ich weiß nicht, was sich die Leute dabei denken. Ob sie glauben, wir haben Verwendung für die alten Feuerlöscher? Haben wir jedenfalls nicht." Die abgestellten Geräte hat die Feuerwehr jetzt zur Entsorgung an den Bauhof weitergegeben.

Korrekt hätte man sich so verhalten: Wer seinen Feuerlöscher wegwerfen will, kann einen kostenlosen Service der AVR Kommunal GmbH in Anspruch nehmen. Diese ist nämlich mit dem "Schadstoffmobil" kreisweit unterwegs, auch in Hirschberg. Regelmäßig ist das Mobil auch bei der AVR-Anlage in der Lobdengaustraße 21 anzutreffen.

Dort können Kunden Schadstoffe - wozu laut der Abfallverwertungsgesellschaft auch Feuerlöscher gehören - in haushaltsüblichen Mengen kostenlos abgeben. Zu Schadstoffen gehören alle Produkte, die Substanzen enthalten, die die Gesundheit und Umwelt gefährden können.

Ihren Humor hat die Hirschberger Feuerwehr trotz der Aktion nicht verloren. So schreibt sie auf Facebook über ihren Einsatz am Mittwochmorgen gemeinsam mit Kollegen aus Schriesheim im NH-Hotel Hirschberg: "Der Grund für die Auslösung der Brandmeldeanlage war schnell ausgemacht: Zwei Scheiben Toastbrot hatten aufgrund zu langer Röstzeit schwerste Verbrennungen erlitten und waren buchstäblich in Rauch aufgegangen." Außer den Toasts sei niemand zu Schaden gekommen.