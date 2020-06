Von Nadine Rettig

Hirschberg-Leutershausen. "Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken", mit diesem Kernsatz aus dem Evangelium nach Matthäus begrüßte Pfarrerin Tanja Schmidt ihre Gemeinde am Sonntagmorgen. "Es tut so gut, dass ich diese Einladung von Jesus heute weitergeben darf", sagte Schmidt sichtlich erfreut. Denn zum ersten Mal seit der Corona-Zwangspause sollte an diesem Vormittag in dem Gotteshaus wieder ein richtiger Gottesdienst gefeiert werden.

Dieser durfte zwar nur auf eine halbe Stunde beschränkt sein, doch die Resonanz der Gemeinde zeigte deutlich, dass auch sie sich nach den Gottesdiensten gesehnt hatten. Denn die begrenzten Plätze, die innerhalb der Kirche aufgrund der Abstandsregelungen zur Verfügung standen, waren gut belegt. Doch auch für die Besucher vor der Kirche wurden Stühle bereitgestellt und der Gottesdienst selbst über Lautsprecher nach draußen übertragen. "Es ist alles ein bisschen anders und mit etwas mehr Abstand, aber wir sind hier", verkündete Schmidt glücklich.

Ihre Predigt eröffnete sie mit der Frage, ob Jesus wohl gesungen habe. Aktuell, denn zu den infektionsschützenden Maßnahmen gehört auch, dass die Gemeine im Gottesdienst nicht singen darf. Doch Schmidt verwies auf eine Stelle im Evangelium, in welche sie den Gesang Jesu interpretierte. Der Anlass, der Jesus dazu gebracht habe, sei dabei die Erfahrung, dass Gott bei den Unmündigen so gut ankomme, bezog sich Schmidt auf das Matthäus Evangelium. Die Bezeichnung "Unmündig" verglich die Pfarrerin mit einem Kind, welches die Geborgenheit seiner Eltern brauche. Und ein solch tiefes Vertrauen, welches Gott entgegengebracht wurde, habe Jesus singen lassen.

Beim Vertrauen sei es häufig so, dass Kinder den Erwachsenen vieles voraus hätten. Und oft könne Schmidt beobachten, dass viele Menschen im Laufe ihres Lebens zurück zu einem Vertrauen in Gott fänden, was in den jüngeren Jahren ihres Lebens vielleicht sogar verloren gegangen sei. Vielfach komme dies aus der Erkenntnis, dass wir unser Leben nicht so selbst im Griff haben, wie wir zunächst mit weniger Lebenserfahrung vermuten. "Liebe und Freundschaft wird von Gott geschenkt", predigte Schmidt. Und umso wichtiger sei es, zu wissen, dass man seinen Weg nicht alleine gehe, und mit seinen Sorgen nicht alleine sei.

"Wir wissen alle wie gut es tut, wenn man seine Lasten nicht alleine tragen muss", sprach Schmidt die Mitglieder ihrer Gemeinde an. Und genau das würde das Leitzitat des Gottesdienstes implizieren: "Wir sind nicht alleine auf dem Weg. Da geht einer mit uns mit", war sich die Pfarrerin sicher. Und mit dem Gottesdienst, den man nun wieder als Gemeinschaft begehe, sei an diesem Tag niemand alleine. Schmidt nahm auch Bezug auf die aktuelle Situation: "Denn in diesen Tagen sind wir manchmal besonders belastet und in Sorge."

Viele Menschen würden derzeit unter Einsamkeit und finanziellen Sorgen leiden, die die Corona-Beschränkungen mit sich bringen. "Sie alle lädt Jesus ein, denn er weiß ganz genau, womit wir uns abmühen", ermutigte Schmidt die Besucher des Gottesdienstes.

Auf den Teil des Zitates "denn ich will euch erquicken", ging Schmidt ebenfalls ein. Das alte Wort ‚erquicken‘ habe eine besonders frische, belebende und verheißungsvolle Bedeutung, fand sie. Und auch für die Gottesdienstbesucher hatten insbesondere die musikalischen Teile der Messe einen erquickenden Charakter.

Auch wenn nicht in der Gemeinschaft gesungen werden durfte, kamen die musikalischen Klänge nicht zu kurz. Dafür sorgten Dominic Cerrito an der Orgel und Johanna Götz, die die Besucher von der Empore herunter mit ihrer Stimme begeisterte und berührte. Die Lieder waren an das Thema des Gottesdienstes angepasst und regten die Besucher der Messe zum Nachdenken an, oder ermutigten sie umso mehr in ihrem Glauben, dass sie den Weg mit den Sorgen in ihrem Leben nicht alleine gehen müssen. "Ich möcht’, dass einer mit mir geht, der’s Leben kennt, der mich versteht, der mich zu allen Zeiten kann geleiten. Ich möcht’, dass einer mit mir geht", lauteten die Zeilen des Liedes von Hanns Köbler, bei dem die Stimme von Johanna Götz kräftig durch die Kirchenmauern drang und die Gottesdienstbesucher bewegte.

Und so passte auch das Lied, welches sie am Ende der Messe von der Empore sang: "Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen", hieß es im Text des Stückes von Manfred Siebald. Davon begleitet verließen die Besucher die Messe. Es war ein Gottesdienst, der gezeigt hatte, dass der aktuellen Abstandsregeln doch nicht bedeuten, ganz alleine zu sein.