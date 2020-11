Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Die wohl bekannteste "Heisemer Schwäbin", SPD-Fraktionsvorsitzende Eva-Marie Pfefferle, von vielen liebevoll "Evi" genannt, wird am Donnerstag 70 Jahre alt. Mit ihrem Humor, ihrer direkten und positiven Art ist sie vielen Hirschbergern ans Herz gewachsen und war auch daher immer unter den Kommunalpolitikern mit den meisten Stimmen.

Sie wurde als Eva-Marie Braig am 26. November 1950 in Blaubeuren geboren und wuchs in einer Großfamilie mit ihren Eltern, drei jüngeren Brüdern, Großeltern, Großtante und Urgroßtante auf. Daher rühren ihr Familiensinn und ihr Verständnis für und ihre Liebe zu alten Menschen. So war sie Mitbegründerin im Besuchsdienstkreis der Evangelischen Kirchengemeinde Leutershausen und darin lange Jahre aktiv.

Ihre sozialdemokratisch geprägte Familie vermittelte ihr die Werte, die ihr Wesen maßgebend bestimmen: Hilfsbereitschaft, Toleranz, Solidarität mit den Schwächeren und ein ausgeprägter Sinn für Gerechtigkeit.

Eva-Marie Pfefferle absolvierte eine Ausbildung zur Hauswirtschaftsleiterin, unter anderem im Evangelischen Theologischen Stift in Tübingen. In Rottenburg am Neckar lernte sie ihren zweiten Mann Walter Pfefferle kennen, beide sangen dort im Kirchenchor. Ihn beeindruckte "vor allem ihre Fähigkeit, auch kritische Situationen mit den richtigen Worten und einem umwerfend herzlichen Lachen entschärfen zu können".

Im Jahr 1986 zog sie mit ihren drei Söhnen (Christof, Philipp und Johannes) aus erster Ehe zu Walter nach Heidelberg-Boxberg. Dort kamen die gemeinsamen Söhne Heiner und Frieder zur Welt. Vier Jahre später wurde ihr Mann Förster in Hirschberg, und die Familie bezog das Forsthaus in der Karlsruher Straße 2. Anfangs war sie mit ihrer siebenköpfigen Familie voll ausgelastet; doch je mehr sie sich Freiräume verschaffen konnte, desto mehr engagierte sich Pfefferle ehrenamtlich: Zuerst gründete sie mit der damaligen Pfarrfrau Traudel Nasarek das "Frühstück für Frauen", das sie bis heute leitet. Derzeit kann es aber nicht stattfinden, was Pfefferle bedauert, weil sie weiß, dass dieses ein wichtiger Termin für die Frauen ist. 1994 gründete sie aus dem evangelischen Kindergarten heraus eine Theatergruppe, aus der sich der erfolgreiche Verein "Heisemer Dorftheater" entwickelte, dessen Vorsitzende sie seit 2001 ist. Pfefferle hofft, dass sie im Sommer nächsten Jahres wieder mit den Proben beginnen können.

Im Jahr 2002 wurde sie in den evangelischen Kirchengemeinderat Leutershausen gewählt, dem sie zehn Jahre lang angehörte. Es folgte 2004 der Einzug für die SPD in den Gemeinderat. "Evi ist eine warmherzige, humorvolle, aber auch energische Sozialdemokratin", würdigt sie der Ortsvereinsvorsitzende Rüdiger Kanzler. Für ihre Wähler habe sie sich mit viel Fleiß und Fingerspitzengefühl eingesetzt. "Der SPD-Ortsverein ist Evi zu großem Dank verpflichtet; so viele Jahre im rauen politischen Geschäft muss man erst mal schaffen", findet Kanzler.

Vor wenigen Tagen erst hat Pfefferle Bürgermeister und Gemeinderat mitgeteilt, dass sie zum Ende des Jahres ihr Amt abgeben will. Keine leichte Entscheidung für sie, die ihr Amt 16,5 Jahre mit Herzblut ausgeübt hat. Ihr habe die Arbeit viel Freude bereitet, die Gemeinschaft sei toll, sagt Pfefferle. Aber auch: "Ich habe kein so breites Kreuz; ich habe Unstimmigkeiten immer mit nach Hause genommen." Zu knabbern habe sie noch heute daran, dass weder die Gemeinschaftsschule noch eine Sozialstaffelung der Kindergartengebühren gekommen ist. Als Erfolg betrachtet sie aber, dass auf SPD-Antrag ein Sozialbericht erstellt worden ist. Und als "tolle Zeit" bezeichnet sie die Wahlkämpfe für die Bürgermeister Manuel Just und später Ralf Gänshirt. Außerdem hat sie alle großen Bauprojekte der letzten Jahre mitbegleitet. Stolz ist sie auch darauf, von 2014 bis 2019 dem Kreistag angehört zu haben.

Ganz los lässt sie die Kommunalpolitik nicht. So würde sie gern als beratende Bürgerin im Ausschuss für Technik und Umwelt sitzen. Und dann ist sie auch noch Mitglied in zahlreichen Vereinen.

Von Altersmüdigkeit keine Spur also? "Ich fühle mich jung im Geiste und 70 im Körper", sagt die "rote Evi" und lacht. Wenn sie einen Wunsch frei hätte zum 70., dann wäre es, zehn Kilo abnehmen und dabei aber alles weiter essen zu können, was sie mag. Und sie sehnt sich wie so viele nach dem Corona-Ende, "damit man sich wieder in den Arm nehmen kann".

Vorgenommen hat sie sich auf jeden Fall, mehr Sport zu machen. Aktuell läuft sie zwar ein wenig, aber wenn es wieder zulässig ist, will sie Zumba bei der SGL machen. Das passt zur lebensfrohen "Evi". Wie sie in der Corona-Zeit feiert? Nur mit der Familie, und das an verschiedenen Tagen. Auf ihre fünf Söhne, die "lauter aufrechte Männer geworden sind", ist sie sehr stolz. Und ihre zwei Enkelkinder sind ihr ganz großes Glück.

Für die Zukunft plant sie, mindestens 90 zu werden. "Ich will doch meine Enkelkinder noch ein Stück begleiten!"

Die RNZ wünscht alles Gute!