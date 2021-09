Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Der Großsachsener Pfarrer Friedel Goetz beschreitet neue Wege: Er ist der erste und einzige Polizei-Seelsorger im evangelischen Kirchenbezirk Ladenburg-Weinheim. Seit 1. September 2020 übt er diese Aufgabe aus. Warum sie bislang niemand hier wahrgenommen hat, kann er nicht sagen. Die Wahl der Pfarrer fiel wohl auf andere "Bezirksaufträge", die die Geistlichen wahrnehmen sollen. Dazu gehören die Bereiche Mission, Ökumene oder auch Diakonie.

Es handelt sich bei der Arbeit des Polizei-Seelsorgers nicht um eine bezahlte Stelle, Goetz übt dafür zwei Stunden weniger Religionsunterricht aus. Für ihn war klar, dass er die Polizei-Seelsorge als Bezirksauftrag wählt. "Mich hat das überregionale Arbeiten gereizt und das Übernehmen von Aufgaben außerhalb der Dorfgemeinschaft", erzählt Goetz. Nicht zuletzt habe ihn die ethische Fragestellung angesprochen. "Und mein Vater war lange Zeit Polizei-Seelsorger."

Goetz ist dann im Einsatz, wenn Polizisten beispielsweise nach einem Einsatz seelsorgerischen Beistand brauchen, kann sie beispielsweise aber auch bei der Überbringung einer Todesnachricht begleiten. Auch für Trauungen und Beerdigungen steht Goetz zur Verfügung. Der Pfarrer unterstützt die Polizisten zudem bei der Frage, wie man "gut" oder "falsch" richtig umsetzt und das eigene Handeln reflektiert.

Aus der Sicht des Pfarrers ist Ethik ein wichtiges Thema, das im Beruf wie im Alltag hilfreich sein kann. So wird er auch junge Polizisten bei ihrer Ausbildung in diesem Fach unterrichten. Seine Aufgabe findet Goetz auch deshalb interessant, weil sie eine Schnittstelle zwischen Staat und Kirche ist. Der Pfarrer findet es wichtig, dass Kirche bei der Polizei-Seelsorge präsent ist. Die Polizei-Seelsorger hier sind dem Polizeipräsidium Mannheim zugeordnet, es findet ein enger Austausch mit der psychosozialen Beratungsstelle statt.

Einen Einsatz hatte Goetz bislang noch nicht, auch persönliche Kontakte zu Polizisten waren bislang pandemiebedingt kaum möglich. Denn die Einsatzkräfte müssen sich auch größtmöglich schützen, um einsatzbereit zu bleiben. Dadurch konnten auch bereits anvisierte Streifenfahrten, bei denen der Pfarrer mitfahren sollte, bislang nicht stattfinden. Dafür hat er vor allem telefonisch den Kontakt zu Revierleitern gesucht, um bekannter zu werden.

"Wichtig ist auch, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und in Polizistenkreisen bekannt zu werden", erläutert Goetz. Denn nur so würden ihn die Beamten dann auch kontaktieren, wenn sie seinen Beistand brauchen. Er glaubt, dass Pfarrer hier eine wichtige Funktion einnehmen, denn das, was ihnen anvertraut wird, erfährt niemand. "Wir können von unserem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen und unterliegen der Schweigepflicht." Als Pfarrer hat Goetz natürlich auch eine seelsorgerliche Ausbildung, für Polizei-Seelsorger gibt es aber auch immer wieder Fortbildungen, erzählt der Großsachsener. Mit Kollegen hat er sich bereits ausgetauscht, aber auch hier konnten nur wenige persönliche Treffen stattfinden. Der Einführungsgottesdienst durch Dekanin Monika Lehmann-Etzelmüller ist für den ersten Advent geplant. Bis dahin, so hofft Goetz, dann endlich einige Erfahrungen als Polizei-Seelsorger gesammelt zu haben. > siehe weiteren Bericht

Info: Polizisten, die seelsorgerische Unterstützung brauchen, können sich ans Präsidium, aber auch direkt an Pfarrer Friedel Goetz wenden, Handy 01590/1362284.