Nassim Alizadeh (32) vermisst den persönlichen Kontakt mit den Flüchtlingen. Aber die Integrationsmanagerin hilft und unterstützt per Telefon, SMS sowie E-Mail – und auch über den Austausch via Briefkasten. Foto: Kreutzer

Von Annette Steininger

Hirschberg. Seit Januar 2018 hat die Gemeinde eine Integrationsmanagerin: Nassim Alizadeh (32) kümmert sich um alle Belange rund um Flüchtlinge und Integration. Gerade erst ist ihr Vertrag bis Ende 2021 verlängert worden. Die RNZ hat mit ihr über die Herausforderungen ihrer Arbeit in der Corona-Krise gesprochen und darüber, wie sie mit den rund 110 Flüchtlingen in der kommunalen Anschlussunterbringung weiter in Kontakt bleibt. Alizadeh ist übrigens bislang kein Corona-Fall unter ihnen bekannt.

Frau Alizadeh, halten Sie nach wie vor im Hilfeleistungszentrum die Stellung?

Ja, ich sitze hier immer noch im Büro, aber teilweise bin ich auch im Homeoffice, weil die Kinderbetreuung momentan fehlt. Mein Lebensgefährte und ich wechseln uns hier ab.

Wie hat sich Ihr beruflicher Alltag seit Corona verändert?

Vor allem dahingehend, dass ich keinen persönlichen Kontakt mehr zu meinen Klienten haben darf. Das ist der größte Einschnitt. Aber der Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes und die Behörden stehen diesbezüglich im engen Austausch, um eine Lösung zu finden.

Fällt Ihnen der Verzicht auf einen persönlichen Kontakt schwer?

Ja, sehr. Man sieht beispielsweise nicht, ob es dem Gesprächspartner gerade schlecht geht. Und einiges ist umständlicher geworden und dauert länger. Zudem ist die Sprachbarriere am Telefon noch größer als im direkten Gespräch.

Einmal abgesehen vom persönlichen Kontakt zu Ihnen: Gerade in einer Anschlussunterbringung wie in der Ladenburger Straße muss es ja schwierig sein, die Abstands- und Hygienevorgaben einzuhalten. Was für Vorkehrungen sind hier getroffen worden?

Die Gemeinde und ich haben in der Unterkunft alles zuplakatiert mit den Hygiene- und Abstandshinweisen in verschiedenen Sprachen. Vor Ort sind an sich keine Änderungen eingetreten. Es gibt dort ja keinen Gemeinschaftsraum und auch keine gemeinsam genutzte Küche oder sanitären Anlagen. Diese befinden sich in den einzelnen Wohneinheiten. Und die Waschküche ist zu klein, als dass sie mehrere Personen gleichzeitig betreten könnten.

Wie gehen die Flüchtlinge mit der Situation um?

Wie ganz normale Bürger der Gemeinde. Ich habe das Gefühl, dass sie den Ernst der Lage erkannt und sich auch gut informiert haben. Anfangs gab es einige Fragen zur Kinderbetreuung, beispielsweise dazu, wer die Notbetreuung nutzen kann.

Wie bleiben Sie denn mit den Flüchtlingen in Kontakt?

Als die Corona-Krise begonnen hat, habe ich erst mal alle abtelefoniert und erste Fragen geklärt. Inzwischen nehme ich beispielsweise Unterlagen für Homeschooling von der Schule entgegen und leite sie weiter. Oder ich helfe beim Installieren von Apps für elektronisches Lernen und erkläre, wie es funktioniert. Außerdem kann man bei mir Anträge oder Unterlagen in einem Briefkasten abgeben. Ich fülle sie dann aus und werfe sie wieder bei meinem Klienten ein. Zudem läuft die Kommunikation per Telefon, über SMS oder auch Mails. Ich habe jedenfalls nicht das Gefühl, dass jemand über Corona abhandengekommen ist.

Integrative Projekte wie der Gemeinschaftsgarten mussten ja auf Eis gelegt werden. Können Sie trotz der Situation in irgendeiner Form Integrationsarbeit leisten?

Das ist in der Tat ganz schön schwierig im Moment, denn dafür braucht es Kontakte. Wir haben uns jetzt zunächst einmal darum gekümmert, dass die Flüchtlinge, die Anspruch auf Leistungsbezug haben, diesen auch bekommen. Ein positives Beispiel für gute Integrationsarbeit fällt mir aber ein: Eine Hirschbergerin, die ehrenamtlich einem Geschwisterpaar Nachhilfe gibt, hat ihr Engagement intensiviert und unterrichtet sie voller Hingabe, aber natürlich mit Abstand.

Und das Projekt "Gemeinschaftsgarten" soll aber wieder angegangen werden, wenn Corona vorbei ist?

Auf jeden Fall. Das Areal an der Anschlussunterbringung in der Ladenburger Straße ist inzwischen umgepflügt worden, wobei sich herausgestellt hat, dass der Boden sehr hart und steinig ist. Da müssen wir uns noch etwas einfallen lassen. Ein paar Kinder haben Tomaten angezüchtet, konnten sie aber nicht in den harten Boden setzen. Voraussichtlich müssen wir erst mal mit den ohnehin geplanten Hochbeeten anfangen.

Was werden Sie als Erstes machen, wenn die Krise vorbei ist – beruflich wie privat?

Als erstes will ich den Geburtstag meiner Tochter nachfeiern – mit einem Grillfest, zu dem dann alle Freunde und Verwandten kommen dürfen. Beruflich würde ich gerne eine Rundtour machen und allen Flüchtlingen "Hallo" sagen.