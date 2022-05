Sie seien gerne in Tracht und würden die Menschen „bei Wind und Wetter“ mit Spiel, Tanz und Musik erfreuen, sagte SVK-Vorsitzender Jürgen Gustke bei der Jubiläumsveranstaltung in der voll besetzten Aula der Martin-Stöhr-Schule. Foto: Brand

Von Walter Brand

Hirschberg-Leutershausen. "Es ist ein wunderbares Erlebnis, wenn ein Brauchtumsverein wie der Sing- und Volkstanzkreis Leutershausen sein 65-jähriges Jubiläum begehen kann", sagte Vorsitzender Jürgen Gustke im Hans-von-der-Au-Gruppenheim vor Beginn des Dankgottesdienstes in der evangelischen Kirche. Dies war der Auftakt zu einem mit buntem Programm erfüllten Fest am Sonntag.

Den Gottesdienst mit Vertretern und Abordnungen der Brauchtumsvereine hielt Pfarrerin Tanja Schmidt. In ihrer Predigt erinnerte sie an den tanzenden David vor der Bundeslade. "Ein König drückt tanzend seine Freude über das Gestalt gewordene Gotteswort aus." Schmidt dankte dem Sing- und Volkstanzkreis (SVK), den Oberlehrer Theo Wild 1957 gegründet hatte, besonders für seine lebendige Gemeinschaft, die mit Tanz und der Pflege des Brauchtums sehr viel Freude bereite. Musikalisch begleiteten den Gottesdienst die "Kurpfälzer Alphornbläser" und der Chor vom Heidelberger Sing- und Spielkreis.

Festtag Sing- und Volkstanzkreis Leutershausen







In der Aula der Martin-Stöhr-Schule begrüßte Gustke danach zur Jubiläumsveranstaltung zahlreiche Gäste. Ein herzliches Willkommen galt auch den Abordnungen der befreundeten Volkstanzgruppen von der Bergstraße und dem Vorderen Odenwald sowie den "Melkern" aus Munster (Elsass). In seiner Ansprache betonte Gustke, dass die Aktiven vom SVK ihre Tracht gerne tragen würden und "bei Wind und Wetter" bereit seien, mit Spiel, Tanz und Musik die Menschen zu erfreuen. "Den Erhalt der Tradition haben wir uns auf die Vereinsfahne geschrieben", sagte Gustke.

Der Präsident der Arbeitsgemeinschaft der Sing-, Tanz- und Spielkreise Baden-Württemberg, Reinhold Frank, überbrachte aus Stuttgart die Glückwünsche zum Jubiläum. Erstmalig sei er 1981 in Kontakt mit dem SVK gekommen. Bereits damals stellte er fest, dass bei diesem Verein Völker verbindende Freundschaften einen hohen Stellenwert hätten und in der Folge Bande mit Volkstanzgruppen im benachbarten Ausland geknüpft worden seien. Über so eine lange Zeit als Brauchtumsverein zu bestehen und genauso lang gewirkt zu haben, sei eine großartige Leistung, sagte Frank.

Dafür gelte ganz besonders dem Vorsitzenden mit Ehefrau Marietta, den Vorstandsmitgliedern und allen Aktiven im Verein Respekt und Dank. "Freuen wir uns alle darüber, dass wir nach zwei Jahren wieder zusammenkommen dürfen und lasst uns weiter tanzen, singen und spielen", sagte Frank. Bürgermeister Ralf Gänshirt hob hervor, dass die 65 Jahre vom SVK gleichbedeutend mit ebensolanger Zeit intensiver kultureller Arbeit und der Brauchtumspflege im Ort und darüber hinaus seien. Selbst in der Pandemie-Zeit habe sich der Verein um die Durchführung von traditionellen Veranstaltungen bemüht.

Als Beispiel nannte Gänshirt die abgespeckte "Storchekerwe". Der SVK sei ein Botschafter des guten Willens, der mit seinem Beitrag zur Brauchtumspflege den Menschen in der Gemeinde, der Region und bei den europäischen Nachbarn Lebensinhalte und Freude im friedlichen Miteinander vermittle.

Hintergrund Ehrungen aktiver Mitglieder > 20 Jahre: Theodor Bickel und Karoline Bickel > 25 Jahre: Manuela Bickel, Sabine [+] Lesen Sie mehr Ehrungen aktiver Mitglieder > 20 Jahre: Theodor Bickel und Karoline Bickel > 25 Jahre: Manuela Bickel, Sabine Bernauer, Dieter Bernauer, Rüdiger Horst, Johanna Wolf und Monika Wolf > 30 Jahre: Rosi Dörsam > 50 Jahre: Edelhard Gulrich Ehrungen passiver Mitglieder > 25 Jahre: Lena Berg, Henriette Götz, Richard Dörsam, Michael Mathias, Bernhard Götz, Heike Götz, Johanna Götz, Traudel Well, Ellen Fleck, Andrea Bader, Hans Bader, Sebastian Wolf, Walter Bock und Beate Siegl > 30 Jahre: Walter Brand, Margit Brand, Sabine Bock, Gerhard Hauck und Reinhold Ost > 40 Jahre: Carmen Pfliegensdörfer, Ursula Gerlach und Marion Gulrich > 50 Jahre: Jutta Lüdemann > Gründungsmitglieder: Liselotte Glatz, Rosemarie Johe, Hilde Stöhr, Anneliese Weber, Ilse Schwarz und Helga Vaisnys wabra

[-] Weniger anzeigen

Jocelyne Braesch von den " Melkern" dankte dem SVK ebenso wie die Vertreter aller Brauchtumsvereine fürs gute und herzliche Miteinander in all den Jahren. Glückwünsche in Briefform gab es zudem von der Seelsorgeeinheit Weinheim-Hirschberg. In der sich nun auf dem Höhepunkt befindlichen Stimmung ehrte Gustke treue Mitglieder. Der Nachmittag wurde mit weiteren Volkstanz-Darbietungen unter der Mitwirkung des SVK-Musikensembles und den "Kurpfälzer Alphornbläsern" gestaltet. Petra Gehrig aus Dossenheim begeisterte mit ihren dialektischen Erfahrungen in den Gemeinden längs der Bergstraße. Auch Uschi Busse bekam für ihre humoristischen Beiträge anerkennenden Beifall. Abschließend dankte Gustke Gästen wie Mitwirkenden und der Gemeinde für das Zurverfügungstellen der Aula.