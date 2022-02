Hirschberg-Leutershausen. (ans) Nur wenige Minuten nachdem Blitz und Donner am Sonntag über Hirschberg hinweggezogen waren, klingelten am späten Abend schon die Funkmeldeempfänger der Freiwilligen Feuerwehr. Zu einem umgestürzten Baum ging es "an eine altbekannte Stelle", wie die Wehr auf ihrer Facebook-Seite berichtet, in die Görlitzer Straße.

Nach kurzer Zeit war der Baum entfernt und für die Anwohner die Straße geräumt. Auf dem Nachhauseweg nahm der Einsatzleitwagen einen kleinen Umweg über die Freiburger Straße: Ein Pavillon hatte sich durch den Sturm selbstständig gemacht und blieb auf der Straße liegen. Dort sammelte ihn die Feuerwehr ein und brachte ihn wieder auf die angrenzende Wiese zurück. Der erste von insgesamt drei Einsätzen am Sonntag hatte die Wehr jedoch zu früher Stunde in die Straße "Im Brambusch" geführt. Hier hatte ein Heizungsdefekt zu stark erhitzten Rohrleitungen geführt. Zunächst wurde ein Kaminbrand angenommen, weshalb die Freiwillige Feuerwehr Schriesheim mit ihrer Drehleiter nachalarmiert wurde. Das Kaminrohr wurde vorsorglich gereinigt, ein Kaminbrand konnte aber ausgeschlossen werden. Die Wehr übergab die Einsatzstelle an den Hauseigentümer samt abgeschalteter Heizung – und bedankte sich für den Kaffee.