Hirschberg/Heddesheim. (RNZ) An der Landesstraße 541 zwischen Heddesheim und Hirschberg finden zwischen der Kreisstraße 4236 und der Anschlussstelle Hirschberg der A 5 umfangreiche Bauarbeiten statt. Auf einer Länge von etwa 1,3 Kilometern wird der Streckenabschnitt grundsaniert. "Abschnitt zwei ist gerade im Gange, die Arbeiten liegen dabei im Zeitplan", teilt der Rhein-Neckar-Kreis mit. Die Planungen für den dritten Abschnitt sehen nun eine Sperrung des "Edeka-Kreisels" von Freitag, 29. Oktober, ab 18 Uhr, bis Dienstag, 2. November, um 4 Uhr, vor. Die Asphaltoberfläche des Kreisels wird im Zuge der Baumaßnahme komplett erneuert.

"Um die Auswirkungen der Sperrung möglichst gering zu halten, wurde auf das Wochenende und den danach liegenden Feiertag ausgewichen. Das Gewerbegebiet ist während dieser Zeit nämlich nur fußläufig zu erreichen. Dies haben wir natürlich bereits der Gemeinde Heddesheim und den Gewerbetreibenden vor Ort mitgeteilt", erklärt Matthias Knörzer vom Amt für Straßen- und Radwegebau des Kreises. Die Umleitung aus dem zweiten Bauabschnitt bleibt aber bis Jahresende wegen der Maßnahme des Regierungspräsidiums (Kreisverkehrsplatz Hirschberg) weiter aktiv.

Update: Dienstag, 12. Oktober 2021, 18.36 Uhr

Bypass-Baubeginn auf der L541 hat sich verschoben

Von Annette Steininger

Hirschberg. Noch ist nichts zu sehen von den Bauarbeiten für den neuen Bypass auf der L541, dem Autobahnzubringer. Damit sollen Verkehrsteilnehmer, die aus dem Gewerbepark gen Hirschberg fahren wollen, künftig nicht mehr in den Kreisverkehr einfahren müssen. In der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt am 7. Juli hatte Bürgermeister Ralf Gänshirt unter Berufung auf das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe den Baubeginn des Bypasses für die nächsten Tage angekündigt. Doch geschehen ist diesbezüglich bis heute, also gut einen Monat später, nichts. Die RNZ wollte daher vom RP wissen, woran das liegt.

"Ursprünglich war geplant, mit der Maßnahme Kreisverkehr – Teil des zweiten Abschnitts der Gesamtmaßnahme L 541 – ab dem 5. Juli zu beginnen", antwortet Clara Reuß von der Pressestelle des RP. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten der ausführenden Baufirma bei Baumaterialien habe sich der Baubeginn bisher verschoben. "Konkret handelt es sich um die für die Herstellung des Bypasses erforderlichen Stützwand-Elemente", erläutert Reuß die Hintergründe. Derzeit gehe das RP aber von einem Beginn noch in den Sommerferien aus.

Die Verzögerungen im Baubeginn würden wahrscheinlich auch zu einer geringfügigen Verzögerung der Fertigstellung des Kreisverkehrs führen, teilte Reuß auf RNZ-Anfrage mit. "Dieser wird aber trotzdem voraussichtlich noch dieses Jahr in Betrieb gehen können, da wir noch Optimierungsmöglichkeiten im Bauablauf haben, die wir voll ausschöpfen werden", versicherte sie.

Wie bereits berichtet, werden die etwa ein halbes Jahr dauernden Bauarbeiten in drei Abschnitte unterteilt. Der erste, aktuell laufende, betrifft den Bereich zwischen der Einmündung der Kreisstraße 4236 und dem Edeka-Kreisel auf Heddesheimer Gemarkung. Hier erhalten die Fahrbahn und der Gehweg einen neuen Belag. Dann steht noch der Bau besagten Bypasses am Kreisverkehr der Anschlussstelle "Hirschberg West" an.

Im zweiten Bauabschnitt ist neben dem Weiterbau des Bypasses auch die Erneuerung des Kreisverkehrs an der Anschlussstelle "Hirschberg West" geplant. Zusätzlich soll die Fahrbahndecke zwischen diesem Kreisel und dem Edeka-Kreisverkehr saniert werden. Im dritten Bauabschnitt erfolgt die Sanierung des Edeka-Kreisverkehrs, die dessen Vollsperrung vom 29. Oktober bis 2. November notwendig macht.

Gleichzeitig mit diesen Bauarbeiten wird die Fahrbahndecke der A 5 erneuert. Dies soll ab Mitte September geschehen. Dadurch wird die Anschlussstelle "Hirschberg West" voraussichtlich vom 13. September bis zum 29. November gesperrt sein.

Der aus Richtung Frankfurt kommende Verkehr wird deshalb bis zur Anschlussstelle Ladenburg weitergeleitet. Dort heißt es für die Autofahrer, die Autobahn kurz zu verlassen, um auf die A 5 in Richtung Norden und damit zur Anschlussstelle "Hirschberg Ost" zu gelangen. Verkehrsteilnehmer, die aus Hirschberg kommend die A 5 in Richtung Heidelberg benutzen wollen, müssen an der Anschlussstelle "Hirschberg Ost" zunächst in Richtung Norden nach Weinheim fahren. Am dortigen Autobahnkreuz können sie die Fahrtrichtung wechseln, um so nach Heidelberg zu gelangen.

Während aller Bauphasen soll die Zufahrt zum Hirschberger Gewerbegebiet gewährleistet sein. Vereinzelt kann es jedoch zu Einschränkungen, verbunden mit Baustellenampeln, kommen. Um die Zufahrt zum Gewerbegebiet zu sichern, soll zunächst der Bypass gebaut werden.