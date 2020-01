Hirschberg-Großsachsen. (ans) Werner Kroffl, Teil einer Investorengesellschaft, die das Areal südlich des Edeka-Marktes an der Bundesstraße B3 erworben hat, kündigte im vergangenen Jahr an, im Oktober einen Bauantrag zu stellen. Dabei geht es um den Bau eines Gesundheitszentrums samt Drogeriemarkt. Kroffl ist auch Geschäftsführer der IBB Immobilien-, Bauträger- und Baulanderschließungsgesellschaft aus Mannheim, die das Projekt entwickelt und den Bau überwacht.

Bauamtsleiter Rolf Pflästerer bestätigt den Eingang des Bauantrags auf RNZ-Anfrage. Ist ein solcher komplett konform mit dem Bebauungsplan, wird er nicht im Ausschuss für Technik und Umwelt behandelt, die Gemeinde muss zustimmen. Im Fall des Gesundheitszentrums sei der Bauantrag aus Sicht der Verwaltung "noch nicht vollständig", so Pflästerer. Es müsse nachgebessert werden. "Die Berechnung der Grundflächenzahl war nicht eindeutig", erläutert der Bauamtsleiter. Außerdem habe der Architekt selbst noch etwas ändern wollen. Die neuen Pläne sind noch nicht bei der Verwaltung eingegangen. Sobald diese sie erhält, werden sie erneut geprüft.

Kroffl spricht von einer "geringfügigen Umplanung". Nach wie vor geht er von einer Fertigstellung des Gesundheitszentrums samt Drogeriemarkt im Frühjahr 2021 aus. Rund vier Millionen Euro – den Grundstückspreis miteingerechnet – lassen sich Investoren die Realisierung des zweigeschossigen Gebäudes kosten. Im Erdgeschoss wird Budni als Mieter einziehen. Budnikowsky (kurz Budni) ist eine Drogeriemarktkette mit Sitz in Hamburg, welche die Iwan Budnikowsky GmbH & Co. KG betreibt. Bislang hat sie vor allem Filialen im Großraum Hamburg, allerdings expandiert sie derzeit in Zusammenarbeit mit Edeka mit Filialen in weiteren Bundesländern.

Für die weiteren Flächen im Gesundheitszentrum gebe es "mehrere Mietinteressenten", sagt Kroffl.