Auf dem Berg-Gelände der ehemaligen Nährmittelfabrik Georg Berg neben der Mälzerei Kling im Schriesheimer Tal ist der Kulturförderverein fündig geworden. In den Räumlichkeiten sollen auch Ausstellungen stattfinden. Foto: Kreutzer

Von Max Rieser

Hirschberg. Lange war es still um den Hirschberger Kulturförderverein. Das lag nicht nur daran, dass die Pandemie Zusammentreffen und Ausstellungen schwierig bis unmöglich gemacht, sondern auch daran, dass die Verwaltung den Ausstellungsraum des Vereins im Rathaus als Testzentrum umgenutzt hatte.

Wann die Kunstliebhaber wieder in ihr altes Domizil einziehen können, ist jetzt noch nicht klar. Für Konzerte und Vorträge weicht der Förderverein immer wieder in die Ehemalige Synagoge aus. Da aber vor allem Bildende Kunst das Kernthema der Gruppe um den Vorsitzenden, Künstler und Bürgermeisterstellvertreter Karlheinz Treiber ist, mussten neue Ausstellungsräume her.

Fündig wurde man auf dem Berg-Gelände der ehemaligen Nährmittelfabrik Georg Berg neben der Mälzerei Kling im Schriesheimer Tal. Dort soll ab Mai mit "Kunst im Tal" eine Ausweichmöglichkeit geschaffen werden, um wieder Ausstellungen möglich zu machen: "Gerade kleinere Kabinettsausstellungen werden sich hier sehr wohl fühlen", schätzte Treiber. In den Räumen der ehemaligen Fabrik haben schon jetzt verschiedene Künstler, Handwerker und sogar ein Instrumentenbauer ihre Räume, in denen sie sich ungestört verwirklichen können.

Ein Mitglied des Vereins hat den loft-ähnlichen Raum privat gemietet und die Nutzung für die Künstler angeboten. Bei der ersten Begehung staunte Treiber nicht schlecht, denn in eben jenem Raum hatte er vor über 30 Jahren seine ersten künstlerischen Gehversuche gestartet: "Das war mein ursprüngliches Atelier", berichtete er. Kurz nach Aufgabe der Firma Berg hätten Kreative den Ort mit Industriecharme für sich entdeckt: "Die alte Fabrik war schon damals ein Rückzugsort für Künstler und Kulturschaffende", erinnerte er sich.

Foto: Kreutzer

Der besondere Reiz der 80 Quadratmeter großen Räumlichkeiten liegt zum einen darin, dass sie ganztägig viel natürliches Licht zu bieten haben, was an den großzügigen Fensterfronten liegt und was Bildern und Skulpturen in der Betrachtung guttut. Zum Zweiten vereint die Umgebung mit den bewaldeten Hängen und der angrenzenden Malz-Fabrik sowohl natürliche als auch industrielle Komponenten, zwischen denen sich die Kunst sicher wohlfühlen wird.

Ausgestattet ist das Atelier mit allem, was man braucht. Es gibt ein Bad und auch ein Buffet, von dem aus die Gäste mit Erfrischungen bewirtet werden können. Um alles gemütlich zu gestalten, wurden schon diverse Second-Hand-Möbel drapiert, die sich gut in die modern renovierte Wohnung einpassen. Auch die Aufhängungen für die Bilder hängen schon an Schienen von der Decke, wodurch vorstellbar wird, dass sich die "Dependance" nicht hinter einer "richtigen" Galerie verstecken muss.

Den Anfang macht die Künstlerin Caroline Laengerer, deren Ausstellung am 7. Mai mit einer Vernissage eröffnet werden soll. Laengerer war schon häufiger im Programm des Kulturfördervereins vertreten und wusste immer mit ihren Bildern, Installationen und Skulpturen zu begeistern. Im Herbst soll dann eine weitere Künstlerin in den Räumen arbeiten und ausstellen. Da es noch keinen festen Termin gibt, will der Verein noch nicht zu viel verraten.

Generell soll die neue Zwischenheimat aber nicht nur als Ausstellungsmöglichkeit dienen. Da man Kultur auch fördern möchte, können sich Nachwuchskünstler, die keine eigenen Werkstätten oder Ateliers haben, an den Verein wenden, um für kurze Schaffensperioden bei "Kunst im Tal" einziehen zu können.