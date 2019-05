Von Annette Steininger

Hirschberg. Die Gemeinderatswahl am 26. Mai rückt näher. Doch was möchten die Parteien und Wählervereinigungen eigentlich erreichen? Die RNZ hat ihnen auf den Zahn gefühlt: Was sollte ihrer Meinung nach in der nächsten Amtszeit dringend angegangen werden?

Freie Wähler: "Grundsätzlich geht es um die Förderung der Lebensqualität aller Einwohner. Zurückliegend wurde und wird sehr viel für Senioren, Klein- und Kindergartenkinder unternommen. Das freut uns sehr. Perspektivisch richten wir jedoch den Blick auch auf andere Gruppen, die bedient werden wollen. Beispielsweise sind die Schwerpunktthemen Verkehrs- und Kommunikationsstruktur, Freizeit- und Leistungssportanlagen (insbesondere das zu verabschiedende Hallenkonzept), Bereitstellung von Wohnraum oder das Thema Bürgerhaus nennen."

CDU: "Wir setzen uns dafür ein, dass unter Berücksichtigung der Besonderheiten Hirschbergs ein Wohnbaugebiet mit anteiligem sozialem Wohnungsbau ausgewiesen wird. Wir fordern die schnelle Umsetzung der Erkenntnisse aus der Untersuchung über ein bedarfs- und funktionstüchtiges Hallensanierungs-/Neubaukonzept der Sporthallen für den Breiten- und Leistungssport im Sinne unserer sportbegeisterten Gemeinde.

Wir setzen uns für optimale Bedingungen der Kitas, Tagesmütter, Kindergärten und Schulen ein, damit Familie und Beruf gut vereinbar sind; darunter zählt die Erweiterung der Betreuungsangebote während der Schulferien und gegebenenfalls Schulzeiten sowie sichere Schul- und Verkehrswege für Kinder und Senioren. Wir benötigen aufgewertete und weiter entwickelte Ortsmitten mit hoher Aufenthaltsqualität sowie die Erstellung eines Konzeptes für ein Bürgerhaus in Leutershausen.

Wir sorgen für die Erhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde, um alle Pflichtaufgaben wie zum Beispiel die Unterhaltung von Straßen, Feldwegen und Kanälen zu erfüllen und darüber hinaus freiwillige, wichtige Projekte realisieren zu können."

Grüne Liste Hirschberg: "Statt immer neuer Baustellen sollten vor allem zunächst die Maßnahmen umgesetzt werden, die in der letzten Zeit in verschiedenen Gremien erarbeitet wurden, etwa aus dem Klimaschutzkonzept und der Stadtbaukommission sowie der vom Gemeinderat erarbeiteten Projektprioritätenliste. Hierzu gehören die Turnhallen genauso wie die Ortsgestaltung. Ein wichtiges und dringendes Anliegen ist uns jedoch, künftig in Hirschberg nicht mehr vom Tiefbrunnen in Ladenburg abhängig zu sein, um eine gute Trinkwasserqualität zu erreichen.

Angesichts der zunehmenden Nitratbelastung des Ladenburger Tiefbrunnens sollten für die Hirschberger Brunnen eigene Lösungen zur Sicherung der Wasserqualität gesucht werden."

SPD: "Hirschberg wird in den nächsten Jahren vor einer ganzen Reihe von Herausforderungen stehen. Dazu zählen neben der Verkehrsproblematik und den Baumaßnahmen bei den Kindergärten zuvorderst Themen wie die Sanierung der beiden bestehenden Sporthallen sowie die benötigte dritte Trainingshalle, die Sanierung der Straßen und der Kanalisation, ein neues Baugebiet mit sozialem Wohnungsbau und preisgünstigen Wohnungen, der Breitbandausbau, aber auch mehr Investitionen in Klimaschutz und Ökologie und die Umsetzung der Ergebnisse der Stadtbaukommission.

Wichtig sind uns als SPD Hirschberg darüber hinaus natürlich insbesondere die sozialen Themen, das heißt neben dem sozialen Wohnungsbau die Sozialstaffelung der Kindergartengebühren, der Sozialpass und das große Thema Barrierefreiheit - gerade auch für ältere Mitbürger. Ein weiteres unserer Anliegen ist es, dass Hirschberg wieder attraktiver für Einzelhandel, Gaststätten und Gewerbe wird. Nur so erhalten wir auf lange Sicht eine lebendige und lebenswerte Gemeinde für alle Bürger."

FDP: "Verkehr, notwendige Sanierung der gemeindeeigenen Gebäude, Digitalisierung der Verwaltung."