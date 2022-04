Hirschberg. (max) Seit diesem Montag sind die Masken, die seit zwei Jahren die Gesichter der Menschen im öffentlichen Raum verdecken, beim Einkaufen nicht mehr obligatorisch. Für die einen ein Rückgewinn der eingeschränkten Freiheiten zugunsten des Infektionsschutzes, für die anderen ein unkalkulierbares Risiko hinsichtlich der hohen Inzidenzwerte.

Nicht alle Bereiche sind von der gekippten Maskenpflicht betroffen. So herrscht beispielsweise in Zügen und Einrichtungen, in denen sich besonders gefährdete Gruppen bewegen, weiterhin die Verpflichtung zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung. In Supermärkten ist sie aufgehoben, stellt den Betreibern aber frei, vom Hausrecht Gebrauch zu machen und nur Kunden zu bedienen, die eine entsprechende Maske tragen.

Wie es in den Supermärkten in Hirschberg aussieht, hat sich die RNZ angesehen.

Im Edeka-Markt "Zeilfelder" in Großsachsen war das Bild am Montagvormittag durchweg von Menschen mit Schutzmaske geprägt. Auffallend war auch, dass die meisten nach wie vor zur sichersten Variante, der FFP-2-Maske, greifen. Betreiber Volker Zeilfelder, selbst auch mit einer Maske vor dem Gesicht, sagt: "Es ist schon eine Erleichterung beim Arbeiten, dass man die FFP2-Maske nicht mehr zwingend tragen muss." Mit einer Stoff- oder OP-Maske könne man leichter atmen.

Er selbst habe es seinen Mitarbeitern freigestellt, bisher trügen aber alle noch einen Mundschutz. Auch die Plexiglastrennscheiben würden vorerst bleiben, berichtet er. Ungewohnt sei es auf jeden Fall, so Zeilfelder. Und auch wenn er die Maske bei der Arbeit jetzt hin und wieder herunterziehe, setze er sie im Gespräch mit Mitarbeitern oder Kunden immer wieder auf.

Auch Sören Wonde hat einen Mundschutz an, als er seinen Einkaufswagen auf die Tür des Supermarktes zuschiebt. Darauf angesprochen, sagt er aber: "Ich wollte erst mal schauen, ob man die Maske wirklich nicht mehr aufsetzen muss." Sollte das der Fall sein, ziehe er sie auch ab. Einkaufen ohne Maske sei eine Erleichterung, findet er. Anders sieht es Rafael Kowarzik: "Es ist zum einen eine Gewohnheit geworden, die Maske aufzusetzen, und zum anderen gibt es mir auch noch ein Gefühl von Sicherheit", sagt er. Auch ohne Pflicht sei das Tragen der Maske für ihn aktuell noch die vernünftigere Entscheidung.

Vor und im Edeka-Markt "Kuzu" in Leutershausen bestimmten ebenfalls maskierte Gesichter das Bild. Kunde Stephan Holtzmann findet es "etwas vorschnell, die Maskenpflicht bei so hohen Ansteckungen abzusetzen". Er würde lieber noch einige Wochen warten: "Wenn es wärmer wird und die Inzidenzen sinken, nehme ich sie dann beim Einkaufen auch ab."

Erleichtert über die neue Regelung ist Margarete Gammel, die freudestrahlend aus dem Supermarkt marschiert: "Ich gehe heute sehr bewusst ohne Maske einkaufen." Die Gesundheitsbehörden hätten lange abgewägt und seien noch vorsichtig vorgegangen. Daher könne man sich auf die Einschätzungen verlassen: "Ich freue mich sehr und genieße die schöne Frühlingsluft", sagt Gammel lächelnd.