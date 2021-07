So sollte das Wetter auch an den beiden Konzertabenden sein, wünschten sich Dennis Gissel (li.) und Daniel Gerngroß von DeMi Promotion am Mittwoch im Sportzentrum. Foto: Dorn

Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Auf der Bühne werden Lichter zurechtgerückt, Kabel und Kisten geschleppt. Die Aufbauarbeiten für Licht und Ton laufen am Mittwochmittag im Sportzentrum auf Hochtouren. Denn am Donnerstagabend wird an dieser Stelle Johannes Oerding die Bühne entern und einen Tag später Revolverheld. "Solch ein Wetter wäre perfekt", sagt Geschäftsführer Dennis Gissel von der Hirschberger Veranstaltungsagentur DeMi Promotion.

Zu diesem Zeitpunkt sind aber zumindest für das Oerding-Konzert die Aussichten nicht ganz so rosig. "Aber das ist ja eine volatile Sache", weiß der Profi, der in engem Kontakt mit der Feuerwehr und den Behörden steht. Abgebrochen wird nur, wenn es gewittert, genauer, wenn "Gefahr für Leib und Leben" der Konzertbesucher droht.

Sollte es schütten, finden die Konzerte dennoch statt. DeMi hat vorgesorgt und wird für zwei Euro vor Ort Regenponchos anbieten. Regenschirme sind nicht erlaubt, da man sonst von den Stühlen aus die Sicht auf die Bühne behindern könnte. "Aber Decken und Handtücher sind gestattet", sagt Gissel. "Ich würde auf jeden Fall Taschentücher mitnehmen, damit man sich im Zweifelsfall den Sitzplatz trocken wischen kann."

Denn das Konzert ist coronabedingt fast ausschließlich bestuhlt. 500 Liegestühle hat DeMi eigens angeschafft, die auch beim "Beat and Eat"-Festival in Ladenburg und Weinheim zum Einsatz kommen. Schon bereit stehen zudem 500 grüne Stühle, die den Ortsansässigen bekannt vorkommen dürften. "Die Gemeinde hat uns die Stühle aus der Heinrich-Beck-Halle freundlicherweise zur Verfügung gestellt", freut sich Gissel.

Überhaupt sind er und sein Team sowohl der Kommune als auch den ortsansässigen Vereinen sowie ihren Partnern unendlich dankbar für die Unterstützung. Denn ohne diese hätten sie die Veranstaltung nicht stemmen können. Denn coronabedingt werden pro Konzert maximal 1200 Zuschauer Oerding und Revolverheld sehen. "Der Aufwand ist aber der gleiche wie bei einer normalen Open-Air-Veranstaltung mit 10.000 Zuschauern", erzählt DeMi-Eventmanager Daniel Gerngroß. Da packen auch er und sein Chef tatkräftig mit an: "Wir haben gerade die Künstlergarderobe vom ,Mi Casa’ hierhergefahren", erzählt Gissel schmunzelnd.

Seit Montag wuseln hier im Sportzentrum, wo sonst der Fußball rollt, zahlreiche Arbeiter und Helfer rum, um alles für die beiden Großveranstaltungen vorzubereiten. Am Dienstagmorgen kam der Truck für die Bühne der Firma Tonleistung Medientechnik an. Bereits am frühen Abend stand die zwölf Meter lange und zehn Meter tiefe Trailer-Bühne im südlichen Bereich des Sportzentrums. Das Besondere: Im Gegensatz zu herkömmlichen Bühnen kommt diese am Stück, ist zunächst gefaltet und kann dann aufgekurbelt werden, erläutert Gerngroß. Sie ist auch nicht so schwer und schont so den Rasen, der bereits am Samstag wieder von der Bühne befreit wird.

Für Kurzentschlossene gibt es gute Nachrichten. Ursprünglich hatte DeMi Promotion mit je 1000 Zuschauern geplant. "Wir waren auch schon ausverkauft", sagt Gissel. Da aber die neue Corona-Verordnung des Landes inzwischen sogar bis zu 1500 zulässt, hat der Veranstalter das Kontingent um je 200 Tickets erhöht. Dabei handelt es sich um Plätze an Stehtischen im hinteren Bereich. 50 Stück stellt DeMi davon auf, an denen vier Personen Platz haben. Karten gibt es an der Abendkasse oder zum Ausdrucken über www.eventim.de.

Beachten sollten alle Besucher, dass sie geimpft, genesen oder auf Corona getestet sein müssen. Ein Test ist auch vor Ort im Eingangsbereich möglich. Essen und Getränke können während der Veranstaltung coronakonform und bequem via App zum Stuhl geordert werden. Jetzt muss nur noch das Wetter passen.