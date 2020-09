Die Gasdruckregelstation am Sportzentrum könnte etwas Farbe vertragen, findet die MVV. Sie gab diesen Wunsch an die Gemeinde weiter. Foto: Dorn

Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Um den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern, hat die Bundesregierung im vergangenen Jahr das Klimaschutzpaket 2030 beschlossen. Durch dieses soll die Zahl der Ölheizungen in Deutschland verringert werden, indem etwa deren Austausch gegen neue, klimafreundlichere Heizanlagen gefördert wird. Als klimafreundlich gelten Gasheizungen, allerdings ist für deren Einbau das Vorhandensein einer Gasleitung notwendig, wenn diese mit Erdgas betrieben werden sollen. Daher informierte am Dienstag Daniel Jung von der MVV bei der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt über den Ausbaustand des Gasleitungsnetzes in Hirschberg.

"Seit über 40 Jahren sind wir Betreiber des Gasnetzes in Hirschberg", berichtete Jung. Die Versorgung der Einwohner der Gemeinde mit Erdgas durch die MVV habe also eine längere Geschichte. In diesen gut 40 Jahren wurden 27 Kilometer Gasleitungen in den Straßen Hirschbergs verlegt. Dazu kommen noch einmal 14 Kilometer an Leitungen, mit denen die Gebäude an das Gasleitungsnetz angebunden werden. Insgesamt sorge dies dafür, dass in 80 Prozent des Straßennetzes Gasleitungen liegen und in diesem Bereich rund 55 Prozent der Gebäude einen Gasanschluss haben. "Damit gehört Hirschberg zu den Gemeinden mit den am besten ausgebauten Netzen", erläuterte Jung. Gleichzeitig sei die Anschlussquote von 55 Prozent ein sehr guter Wert.

In den letzten Jahren bestehe seitens der Hausbesitzer zudem vermehrt der Wunsch, einen Gasanschluss zu bekommen, wusste Jung. Doch der weitere Ausbau gehe nicht so schnell voran. Zwar verlege man heutzutage Gasleitungen in Neubaugebieten gleich mit, in den bereits vorhandenen Wohngebieten jedoch nur dann, wenn etwa die Gasleitungen zusammen mit anderen Leitungssystemen verlegt werden können oder eine sehr hohe Nachfrage herrscht. Dadurch könnte das Gasnetz in Hirschberg wohl noch um weitere zehn Prozent wachsen. Gebäude, die weit außerhalb der Ortskerne liegen, würden aber wohl nie an das Gasnetz angeschlossen werden, da sich dies weder für die MVV noch die Hauseigentümer rentiere.

So kämen auf den Hausbesitzer für einen Standardanschluss Kosten von 1500 Euro plus einem Anteil entsprechend der anzuschließenden Wohneinheiten zu. Damit wären die Kosten für 20 Meter Leitungslänge von der Gasleitung in der Straße bis zum Gebäude gedeckt. Müsste eine längere Gasleitung verlegt werden, hätte der Hauseigentümer die entsprechenden Mehrkosten tragen, wobei man derzeit mit rund 800 Euro pro Meter rechne. Zudem müsse man berücksichtigen, dass unwirtschaftliche Projekte von allen Nutzern zu tragen seien, da diese Kosten über die Netzentgelte umgelegt werden.

Bernd Kopp (Freie Wähler) wies darauf hin, dass es in einigen Straßenzügen der Gemeinde derzeit einige Interessenten gebe, so etwa in der Hohensachsener Straße oder am "Häuselberg". Daher regte er an, dass man bei der MVV die Pläne zum Gasleitungsnetz noch einmal durchschauen sollte, um Anschlussmöglichkeiten für solche Bereiche zu finden. In diesem Zusammenhang wies Jung darauf hin, dass es in den vergangenen Jahren Ausbauprojekte des Gasleitungsnetzes in einigen Straßen der Gemeinde gab und man nicht abgeneigt sei, das Netz weiter auszubauen. "Ideal ist, wenn man etwas zusammen macht", verdeutlichte er. Dies geschehe bevorzugt zusammen mit der Verlegung anderer Leitungen.

Einen Wunsch hatte auch Jung an die Gemeinde. Der betraf die Gasdruckregelstation am Sportzentrum in Leutershausen. Das Stationshäuschen wirke mit seiner grau-weißen Farbe etwas trist und könnte eine Verschönerung vertragen, fand Jung. In anderen Gemeinden seien die Wände der Stationen mit Graffitikunst bemalt worden, wobei etwa für die jeweilige Kommune typische Motive verwendet wurden. Bürgermeister Ralf Gänshirt zeigte sich diesem Vorschlag gegenüber nicht abgeneigt. "Wir werden auf sie zukommen", sagte er.