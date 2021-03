Von Katharina Schröder

Hirschberg. Die Sanierung der Alten Schule in Großsachsen ist eine emotionale Sache. Dass sie im Vollverputz der Fassade erfolgen soll, konnten in der Sitzung am Dienstag nicht alle Gemeinderäte mittragen. Deswegen beantragte die GLH für diesen Punkt eine getrennte Abstimmung. Darüber, dass die Alte Schule saniert werden soll, herrschte im Gremium jedoch ebenso Einigkeit wie über den Tausch der Sanierungsreihenfolge. So wird nun zuerst das bewohnte Haus "Am Mühlgraben 3" mit den eingestellten Mitteln für "Am Mühlgraben 1" renoviert.

Jürgen Steinle, Monika Maul-Vogt, Leonie Mußotter und Claudia Helmes von der GLH stimmten gegen die Sanierung mit Vollverputz, unter dem das in den 1980er-Jahren freigelegte Fachwerk verschwinden wird. Thomas Scholz (SPD) enthielt sich. Er tue sich mit der Entscheidung schwer, erklärte er. Scholz wolle lieber hören, was die Großsachsener Räte zu dem Thema sagen. Als Leutershausener nehme er sich bei der Entscheidung über ein Großsachsener Haus zurück.

Diese Stellungnahme löste amüsiertes Grummeln im Rat aus. Und Bürgermeister Ralf Gänshirt betonte schnell: "Naja, wir sind hier im Hirschberger Gemeinderat." Da müsse sich jeder unabhängig vom Ortsteildenken eine Meinung bilden. Steinle argumentierte, dass es in Großsachsen nicht viele Fachwerkhäuser gebe und gestand ein, dass man bei der Frage nach dem Fassadenverputz unterschiedlicher Meinung sein könne. "Über technische und historische gibt es hier viele Gründe, für oder gegen den Vollverputz zu stimmen." Er wisse, dass es dem ein oder anderen Großsachsener die Tränen in die Augen treibe, wenn das Fachwerk verschwindet.

"Wir haben hier nicht viel Fachwerk", führte er aus. In Ortschaften in der Pfalz habe es ähnliche Situationen gegeben, und die Orte hätten sich dafür entschieden, Fachwerk, das nicht zur Offenlegung gedacht war, zu behalten, um eine historische Ensemblesituation zu erhalten. Das sehe er auch bei der Alten Schule. Außerdem kritisierte er, dass die Vorlage für den Gemeinderat stark von der vorigen für den Ausschuss für Technik und Umwelt abweiche. Gänshirt erklärte dazu, dass es Gespräche mit der Landesdenkmalbehörde gab. "Sie würde wohl Vollverputz wie Fachwerk mittragen, aber die Entscheidung liegt jetzt beim Gemeinderat.

Im Zweifelsfall müssten wir einen neuen Antrag stellen", sagte Gänshirt. "Aber die Fachbehörden haben uns schon an die Hand gegeben, welche Lösung sie sehen, und es erscheint mir der richtige Weg, auf sie zu hören." Matthias Dallinger (CDU) knüpfte an dieser Stelle an: "Was hat uns die Freilegung in den 1980er Jahren gebracht?"

Das Gebäude sei nur stärker verfallen, man müsse zukunftsorientiert entscheiden und den Werterhalt des Gebäudes im Auge behalten. Ähnlich sah es auch Oliver Reisig (FDP). "Die Bausubstanz verträgt die dauerhafte Witterung nicht, langfristig werden wir mit dem Vollverputz deutlich länger Ruhe haben", fand er. "Unter dem Aspekt ist der Vollverputz auch ökologischer."

Jörg Mayer (FW) kam ebenfalls auf den Verfall des Gebäudes zu sprechen. "Ich tue mich auch schwer mit der Entscheidung", sagte er. "Aber ich gucke jeden Tag auf das Häuschen und sehe auch, dass es zerfällt. Wir müssen nicht alle 20 Jahre wieder drangehen, wenn wir jetzt vorbeugen und die Bausubstanz schützen", sagte er. Der Anstrich müsse ja nicht unbedingt weiß werden. Auch Dallinger fand, dass man mit dem Anstrich durchaus einen optischen Reiz setzen könnte.

Reisigs Vorschlag, einen Künstler zu beauftragen, um Fachwerk aufzumalen, erteilte Gänshirt aber eine Absage. "Das haben wir schon mal vorsichtig abgeklopft", sagte er. Aber die Denkmalbehörde werde so eine Lösung wohl nicht mittragen.