Hirschberg. (max) Es war ein Treiben wie im Bienenstock am Sonntagmorgen in Leutershausen. Überall surrten Fahrräder durch den Ort. Anlass war der Odenwald-Bike-Marathon, die größte Radsportveranstaltung in der Region. Und das schon in der 21. Auflage.

Nachdem das Programm 2020 aufgrund der Pandemie auf das Hauptrennen eingedampft worden war, fanden jetzt auch die beliebten Nebenveranstaltungen statt, darunter die "Naturathlon-Wertung", bei der nicht nur geradelt, sondern auch gerätselt wurde und Fragen zum Wald und zur Region zu beantworten waren. Auch für die kleinen Fahrer war etwas geboten, in den Altersklassen U 9 bis U 15 konnten Kinder und Jugendliche an Rennen teilnehmen. Neu im Programm war ein Cross-Tretroller-Rennen, das in Zusammenarbeit mit der Leichtathletik-Rollergruppe der SGL entstanden war.

Mit rund 500 Teilnehmern war der Marathon ausgebucht, berichtete Veranstaltungsleiter Markus Kunkel. Es sei eine Punktlandung gewesen, da man wegen der Pandemie immer mit kurzfristigen Änderungen habe rechnen müssen. Dass der Andrang so groß war, freue ihn sehr. Viele Veranstaltungen hätten das Problem, dass potenzielle Teilnehmer zögern. Auch dass der September mit strahlendem Sonnenschein aufwartete, sei ein Glück. Trotzdem war die Pandemie spürbar. Die "3 G-Regel" war zu beachten, die Fahrer trugen bis zum Start Masken.

Das Hauptevent waren der Kurz- und Langstreckenmarathon über 60 und 30 Kilometer Länge. Abgesehen von der Distanz gab es auf der Langstrecke 1700 und auf der Kurzstrecke 800 Höhenmeter zu "erklettern". Dabei gestalteten die Veranstalter des Vereins "Odenwald-Bike-Marathon" die Strecke abwechslungsreich. Teile der Route führten an Tälern mit Streuobstwiesen und an Weinbergen vorbei, hauptsächlich aber durch den Wald. Um die Strecke für Fahrer und Wald positiv zu gestalten, war Revierförster Walter Pfefferle in den vergangenen Tagen mit einigen Forstwirten unterwegs: "Wir haben die Wege freigeräumt und dünne Bäumchen entfernt, die diese versperrt haben", berichtete er.

Hintergrund > Langstrecke Herren: 1. Lomas Wefing (Texpa-Simplon / Radsport Rhein-Neckar), 2:22:30; 2. Adrian Horchler (BQ Cycling), 2:24:17; 3. Wolfgang Mayer (Wilier / Force Germany) 2:29:24. [+] Lesen Sie mehr > Langstrecke Herren: 1. Lomas Wefing (Texpa-Simplon / Radsport Rhein-Neckar), 2:22:30; 2. Adrian Horchler (BQ Cycling), 2:24:17; 3. Wolfgang Mayer (Wilier / Force Germany) 2:29:24. > Langstrecke Damen: 1. Nina Kuhn (Raceworx / RC1900 Bierstadt), 2:58:58; 2. Irene Woyna (IBC DIMB Racing Team) 3:03:46; 3. Annette Griner Team (Wilier / Force Germany) 3:05:04. > Kurzstrecke Herren: 1. Luca Pechacek (Wilier / Force Germany) 1:00:12; 2. Tim Eble (SC Hausach Tekfor Schmidt Bike-Shop) 1:01:24; 3. Luca Hertner (Trailsurfers Racingteam) 1:02:32,47. > Kurzstrecke Damen: 1. Sara-Diane Gorges (Scott Shop Team Follow me Store) 1:23:10,01; 2. Mira Rehberger (Radsport Rhein-Neckar / xtra sports) 1:25:40,73; 3. Claudia Andreas (Sebamed MTB Team), 1:26:35,96. max

Das sei nicht nur für die Radfahrer von Vorteil, sondern hätte ohnehin gemacht werden müssen. Bodenschäden seien nicht zu befürchten, da es unmittelbar vor der Veranstaltung nicht geregnet hatte, schätzte Pfefferle ein. Manche Fahrer würden mal etwas verlieren, die Veranstalter räumten die Strecke aber stets auf. Für das Wild sei die Belastung überschaubar, da der Marathon nur einmal im Jahr stattfindet. Der Förster war auch als Ortskundiger anwesend: Sollte es zu einem Unfall kommen, leitet er die Einsatzkräfte zum Ort des Geschehens. Moritz Rech, Einsatzleiter der Malteser, die mit 15 Helfern gekommen waren, rechnete mit einem ruhigen Tag. Für die Zuschauer sei das Risiko gering, da es nicht zu heiß sei. Bei den Fahrern gebe es typische Verletzungen wie Aufschürfungen und Schrammen durch Stürze, die aber gut zu versorgen seien.

Um Punkt 10 Uhr war es endlich so weit, und Veranstaltungsleiter Kunkel begrüßte zunächst die Fahrer der Langstrecke, gemeinsam mit Bürgermeister Ralf Gänshirt. Mit der Veranstaltung sei auch wieder ein Stück Normalität in den Ort zurückgekehrt, äußerte dieser. Er hoffe, dass die Gäste die "liebenswerte Gemeinde" kennenlernen und auch nach dem Marathon noch einmal besuchen.

Nachdem er selbst Hand angelegt und das Flatterband am Start entfernt hatte, startete er den Countdown und der 21. Odenwald-Bike-Marathon konnte beginnen.