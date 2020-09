Von Annette Steininger

Hirschberg. Die Kindergruppe, die am Dienstagmorgen ein paar Kastanien am Rande des Rathausvorplatzes aufsammelte, dürfte sich gewundert haben: Rund 20 Erwachsene hatten sich vor dem Verwaltungsgebäude versammelt, einer von ihnen mit einer Unterschriftenliste in der Hand. Vertrauensperson Manfred Maurer wartete darauf, besagte Liste mit Namen für das Bürgerbegehren an Bürgermeister Ralf Gänshirt zu übergeben.

Dabei hatten die Gegner der Gewerbepark-Erweiterung um zehn Hektar allen Grund zu jubeln: 896 Unterschriften hatten sie gesammelt. 550 sind erforderlich, damit das Bürgerbegehren erfolgreich ist und in einen Bürgerentscheid mündet. "Wir können alle stolz auf uns sein", fand Maurer im Gespräch mit der RNZ. Bis zur letzten Sekunde wurde gesammelt – bei Hausbesuchen, an Ständen und durch Listen-Auslegen.

Nun muss die Verwaltung besagte Unterschriften erst noch auf ihre Zulässigkeit hin prüfen. Bürgermeister Ralf Gänshirt, der mit Hauptamtsleiterin Anna Dorothea Richter vor die Versammlung trat, konnte aber schon mal verkünden, dass von bereits zuvor 300 eingereichten Unterschriften 288 zulässig seien. Die restlichen drückte ihm Maurer sogleich in die Hand. "Das ist eine stattliche Menge, die auskömmlich scheint", fand der Bürgermeister.

Gänshirt sagte Maurer zu, dass er die Bestätigung über den Eingang umgehend erhalten werde. "Bisher hat alles in der Zusammenarbeit geklappt; es war ein konstruktives Miteinander", lobte der Bürgermeister die Bürgerinitiative. Die Verwaltung werde mit dem Bürgerbegehren professionell umgehen und die Bürger mit Informationen versorgen, sagte Gänshirt zu. Der nächste wichtige Schritt steht nun mit der Gemeinderatssitzung am 20. Oktober an. Dann soll dieser den Zulassungsbeschluss fassen und schließlich den Termin für den Bürgerentscheid festlegen.

Wie Maurer erläuterte, müsste dieser eigentlich innerhalb von vier Monaten nach besagter Sitzung stattfinden, aber Verwaltung und Bürgerinitiative halten einen etwas späteren Termin am 14. März für einen geeigneten Zeitpunkt. An diesem Tag findet nämlich die Landtagswahl statt, weshalb die Wahlbeteiligung höher ausfallen könnte als vielleicht an einem anderen Datum.

Damit die Bürger über die jeweiligen Argumente pro und contra Gewerbegebiet-Erweiterung informiert sind, wird es auch eine Broschüre geben. "Darin wird zur Hälfte die Bürgerinitiative zu Wort kommen, die andere Hälfte stehen Verwaltung und Fraktionen zu", erläuterte Vertrauensperson Edgar Wunder, der schon zahlreiche Bürgerbegehren begleitet hat. Hierfür wird die Bürgerinitiative eine Arbeitsgruppe bilden.

Um Inhalte ging es bei der Übergabe nicht, die Argumente sind bekannt. Die Gemeinde und die Gemeinderatsmehrheit wollen die Gewerbepark-Erweiterung und versprechen sich dadurch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer. Die Gegner wiederum wollen die Bodenversiegelung verhindern und mehr Bürgerbeteiligung.

Letztere werden sich weiterhin regelmäßig treffen, wenn auch nicht mehr wöchentlich. Aktionen seien ebenfalls geplant, kündigte Vertrauensperson Manfred Maurer schon mal an. Aber jetzt will die Bürgerinitiative ihren Etappensieg erst mal intern und in kleiner Runde feiern.