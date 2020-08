Von Annette Steininger

Hirschberg. Jetzt gibt es mächtig Gegenwind gegen die Pläne, den Gewerbepark um zehn Hektar zu erweitern. Mit einem Bürgerbegehren, das einen Bürgerentscheid zur Folge haben soll, wollen einige Hirschberger die Erweiterung verhindern. Am 21. Juli hat der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für eine entsprechende Bebauungsplanänderung mehrheitlich gefasst.

> Wie es zum Bürgerbegehren kam: Der Gemeinderatsbeschluss rief die Initiatoren eines Bürgerbegehrens auf den Plan, die den Verlust des "wertvollen Bodens" und auch die Wirtschaftlichkeit einer Erweiterung kritisch sehen. Aus einer in der Nacht zum Donnerstag verschickten Pressemitteilung geht auch hervor, dass sie sich eine umfassende Beteiligung der Bürger wünschen. Einer der Initiatoren ist Arnulf Tröscher, der vor allem den Weinheimern ein Begriff ist.

Schließlich engagierte er sich in der "Bürgerinitiative Breitwiesen" und erinnert: "Wir haben mit einem Bürgerentscheid gegen die Versiegelung von über 40 Hektar Land im Gewann Breitwiesen in Weinheim eine überragende Zustimmung aus allen Bereichen der Bevölkerung erfahren." Warum sich der Vorsitzende des Vereins "Landerlebnis Weinheim" nun auch in Hirschberg engagiert, obwohl er Weinheimer ist? "Mit meiner Erfahrung will ich die Bewegung in Hirschberg gerne unterstützen." Freunde und Bekannte aus der Gemeinde hätten ihn darauf angesprochen. Außerdem seien er und seine Frau über den "Zollhof" mit Großsachsen verbunden. Das historische Gebäude haben er und seine Frau liebevoll restauriert und vermieten es jetzt als Event-Location.

In Gesprächen hätten sie immer wieder erfahren, wie schmerzlich die Menschen den Verlust von Heimat empfinden – "Landwirtschaft ist Heimat in Hirschberg", sagt Tröscher.

> Wer dahinter steht: Insgesamt 18 Menschen wären mittlerweile im Verteiler des Bürgerbegehrens, sagt der Weinheimer. Ein Teil kommt aus dem Bürgerforum für Ortsgestaltung und Ortserhaltung, ein Teil aus der Bürgerinitiative "Sterzwinkel", die damals gegen das Neubaugebiet mobil gemacht hat. Auch Grüne sollen dabei sein.

Laut Tröscher wurden auch Unterschriften beim Stammtisch der Grünen Liste Hirschberg gesammelt. Deren Fraktion hatte sich am 21. Juli gemeinsam mit der SPD allerdings enthalten, bis auf Jürgen Steinle (GLH), der dagegen stimmte. Landwirt Tröscher hofft nun, sowohl die Fraktion als auch die Gemeinderäte von ihrem Ansinnen zu überzeugen. Auch Hirschberger Landwirte hätten sich ihm gegenüber schon geäußert, dass sie das Bürgerbegehren unterstützen würden, erzählt Tröscher.

> Wie es weitergeht: Die Bürger müssen bei einem Bürgerbegehren mitziehen, schließlich sind laut Gemeindeordnung Unterschriften von sieben Prozent der Wahlberechtigten erforderlich, damit das Bürgerbegehren erfolgreich auf den Weg gebracht werden kann. Nach derzeitigem Stand sind dies gut 550 Unterschriften, die die Initiatoren nun bis 20. September an Ständen und per Bogen, den man sich im Internet runterladen kann, sammeln. "Wir wollen aber mindestens 600 schaffen", sagt Tröscher. Auch für den Fall, dass eventuell ungültige dabei sind.

Unterzeichner beantragen mit ihrer Unterschrift einen Bürgerentscheid zu folgender Fragestellung: "Sie Sie dafür, dass der Beschluss des Gemeinderats vom 20. Juli 2020 zur Aufstellung eines Bebauungsplans zur Erweiterung des Gewerbeparks Hirschberg Süd auf heutige Ackerflächen aufgehoben wird?"

Sollten ausreichend Unterschriften zusammenkommen, prüft die Verwaltung sie zunächst. Der Gemeinderat muss dann innerhalb von zwei Monaten über die Zulässigkeit entscheiden. Bürgermeister Ralf Gänshirt geht von einer Entscheidung im Herbst aus, in der September-Sitzung werde es aber wohl nicht mehr klappen. Ablehnen könnte der Gemeinderat das Begehren nur, wenn inhaltliche oder formelle Fehler gemacht wurden. Davon geht Tröscher nicht aus.

Auch Gänshirt sieht diesbezüglich aktuell keine Probleme. Am Mittwoch fand ein Gespräch mit den Vertrauenspersonen der Bürgerbewegung im Rathaus statt, bei dem es um eben diese formalen Aspekte ging. "Wir haben kaum über Inhaltliches gesprochen", erzählt der Bürgermeister. Die Gemeinde werde den Vorgang beratend begleiten.

Vertrauensperson Tröscher bezeichnet das Treffen mit dem Bürgermeister als "Gespräch auf Augenhöhe". Dabei ging es auch um das weitere Vorgehen. Sollte das Bürgerbegehren für zulässig erklärt werden, steht ein Bürgerentscheid an. "Als möglichen Termin – das hat auch der Bürgermeister so gesehen – könnten wir uns die Landtagswahl im März 2021 vorstellen", sagt Tröscher. Dadurch könne man eine hohe Wahlbeteiligung erzielen. Dies bestätigt Gänshirt, er betont aber auch, dass dies mir dem Gemeinderat abgestimmt werde. Ebenso das weitere Vorgehen, sollte ein Bürgerentscheid den Beschluss aufheben.

Darauf hoffen Tröscher und seine Mitstreiter – weitere Vertrauenspersonen sind Manfred Maurer aus Leutershausen und der in Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden versierte Edgar Wunder aus Edingen-Neckarhausen – natürlich, wollen sie doch das wertvolle Gut Boden erhalten.

> Die Argumente des Bürgerbegehrens: In der Pressemitteilung machen sie deutlich, dass es um gut 40 Prozent mehr Gewerbefläche geht, bezogen auf das bereits bestehende Gewerbegebiet. Boden bilde die Grundlage für die Ernährung, er sei Lebensraum, filtere Schadstoffe und sei so unentbehrlich für die Bildung von Grundwasser. Er speichere Regenwasser, kühle warme Luft ab und wirke so gegen den Klimawandel. Auch auf die Bedeutung des landwirtschaftlich genutzten Bodens gehen die Initiatoren ausführlich ein.

Weiterer Kritikpunkt ist die Argumentation, die Erweiterung des Gewerbeparks als zusätzliche Einnahmequelle zu sehen. So würden die Einnahmen "völlig überbewertet"; von den zu zahlenden Gewerbesteuern der Unternehmen verblieben nur gut 26 Prozent im kommunalen Haushalt. Außerdem würden die Folgekosten völlig ignoriert, die zum Beispiel beim Erhalten von Straßen und Kanalisation entstünden. Auch der Verkehr werde zunehmen, argumentieren die Gegner der Erweiterung.

Und die Erfahrungen der vergangenen Jahre hätte gezeigt, dass die Bürger wenig gehört würden bei solch großen Entscheidungen und keinen Einfluss darauf hätten.

"Das Bürgerbegehren sieht den gestarteten Prozessablauf kritisch und würde den Menschen vor Ort gern mehr Zeit und Raum geben, um einen fairen und ergebnisoffenen Dialog führen zu können, ohne zeitlichen Druck eines Verfahrens und ohne restliche Restriktionen", heißt es in der Pressemitteilung. Das sei mit dem Aufstellungsbeschluss nicht mehr machbar.

Der Großsachsener Thilo Sekol, der sich schon in der BI "Sterzwinkel" engagiert hat, konkretisiert: "Es geht primär nicht um eine grundsätzliche Verweigerung gegen Gewerbegebiete. Es geht zunächst um einen fairen und transparenten Prozess, in dem alle Fakten und Informationen (begleitet von Experten) rational und verantwortungsbewusst gegeneinander abgewogen werden." Flächenversiegelung sei eine sehr langfristige Entscheidung, da bedürfe es einer gewissen Auseinandersetzung mit Argumenten, Fakten, Informationen. Dazu benötigt man Zeit."

> Das sagt der Bürgermeister: Er sei nicht wirklich überrascht gewesen, sagt Bürgermeister Ralf Gänshirt. Schon der Protest vor der Gemeinderatssitzung im Rathaus habe erahnen lassen, dass noch etwas kommt. Das Bürgerbegehren akzeptiere er, denn er stehe hinter dieser Art der Bürgerbeteiligung. Gleichzeitig ändert dies aber nichts an seiner Meinung: Er bleibt Befürworter einer Gewerbepark-Erweiterung, auch in dieser Größenordnung. Dass die Gemeinde Folgekosten ignorieren würde, dagegen wehrt sich Gänshirt. Eine Berechnung sei Teil des späteren Verfahrens. Und dieses stehe erst ganz am Anfang, schließlich sei der Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-Mannheim, in dem die potenzielle Erweiterungsfläche vorhanden ist, ja erst im Juli in Kraft getreten.

Info: Unterschriftenlisten können unter www.bbhirschberg.de heruntergeladen werden. Sammelstellen sind in Großsachsen Christel und Götz Kaiser, Breitgasse 55, und in Leutershausen Jürgen Glökler, Mittelgasse 19.