Die Inhaberin des „Hotel Krone“, Sabine Grüber, sieht die aktuelle Buchungslage zwar als gut an, doch sei es für den Betrieb ein enormer Kraftaufwand, die aktuell immer nur sehr kurzfristigen Buchungen zu koordinieren. Foto: Kreutzer

Von Nadine Rettig

Hirschberg. Der Beginn der Sommerferien läutet für viele Menschen in Baden-Württemberg die Reise- und Urlaubszeit ein. Die Koffer werden gepackt, das Auto beladen, bevor es dann zum langersehnten Urlaubsziel geht. Doch nach der Corona-Krise wird das erst langsam wieder möglich, und auch die Hotels in Hirschberg sind von diesem Einschnitt nicht verschont geblieben.

Die Anzahl der Buchungen und viele andere Aspekte sind auch jetzt zum Beginn der Sommerferien noch nicht wieder so, wie sie es vor Beginn der Pandemie waren. "Ich würde schätzen, wir haben zurzeit noch 30 bis 40 Prozent weniger Buchungen", erzählt Christoph Schmitt, Inhaber des "Hotel Hirschberg".

Und die Buchungen seien auch praktisch keine Urlaubsgäste. "Da ist höchstens mal jemand auf der Durchreise dabei. Ansonsten haben wir unter der Woche viele Monteure und Handwerker", berichtet Schmitt. Dadurch wären die Zimmer in seinem Haus in den meisten Fällen zwischen Montag und Donnerstag belegt.

Doch allein dies sei schon eine Steigerung zu der Zeit, in der aufgrund des Lockdowns kaum Handwerker und Monteure auf Dienstreise gewesen seien. Und einen Lichtblick für eine Hoffnung darauf, dass die Normalität ein kleines Stück weit zurückkehrt, hat Schmitt in der vergangenen Woche erhalten. "Es kam zum ersten Mal wieder eine Anfrage für eine Sportmannschaft Ende August", freut er sich. Doch nicht nur die Sportmannschaft selbst, sondern auch die Planung gut einen Monat im Voraus gibt Hoffnung. "Bisher sind alle Buchungen nur von Woche zu Woche", erklärt er die aktuelle Lage.

Mit eben diesem Problem kämpft auch Sabine Grüber. Die Inhaberin des "Hotel Krone" sieht die aktuelle Buchungslage zwar als gut an, doch sei es für den Betrieb ein enormer Kraftaufwand, die aktuell immer nur sehr kurzfristigen Buchungen zu koordinieren. Das mache eine Planung auf unterschiedlichsten Ebenen so gut wie unmöglich, berichtet sie.

Zudem erschwere die Ungewissheit die aktuelle Situation. Denn schließlich könne man nicht abschätzen, ob bei steigenden Zahlen in Deutschland nochmals ein Lockdown drohe. Und ebenso kurzfristig wie die Buchungen seien auch die Stornierungen. Wenn von steigenden Fallzahlen gesprochen werde, sei häufig eine große Unsicherheit spürbar, die sich auch auf die Stornierungen auswirke. "Aber aktuell ist die Buchungslage gut, und die Zahlen gehen weiterhin nach oben", urteilt Grüber über die momentane Situation.

Doch auch wenn die Buchungszahlen wieder ansteigen, so seien es zu einem großen Anteil auch Anlässe wie Konfirmationen oder Hochzeiten, die den Umsatz ausmachen, und diese würden noch immer ausbleiben.

Die fehlenden Anlässe in der Region bekommt auch der Gasthof "Zum Löwen" zu spüren. "Die Formel 1 am Hockenheimring hat zum Beispiel immer die Gäste in die Region gebracht, und auch Konzerte hier im Landkreis waren immer Ereignisse, die uns das Hotel voll gemacht haben", sagt Verena Gölz von der Inhaberfamilie.

Aus diesem Grund seien die Buchungen noch lange nicht mit den Zahlen in der Zeit vor Corona zu vergleichen. Doch auch sie berichtet, dass diese nun langsam wieder ansteigen. Viele Gäste würden zum Beispiel für Fahrradtouren an der Bergstraße für ein paar Tage in ihrem Gasthaus einkehren.

Die Folgen der Corona-Krise sind damit auch in der Hirschberger Hotelbranche nach wie vor spürbar. Die Hoffnung aller Betriebe ist in jedem Fall, dass auch für sie nach und nach die Normalität zurückkehrt und bald wieder viele Gäste ein paar Tage Urlaub an der Bergstraße genießen