Hirschberg. (RNZ) Die Äußerungen der Befürworter der Umgehungsstraße für Großsachsen ließen tief blicken, findet die Bürgerinitiative Bürgerbegehren in ihrer jüngsten Pressemitteilung. CDU, FW, FDP und SPD hätten bei der Kommunalwahl den Bürgern eine solche Straße versprochen, um die Verkehrsprobleme auf der B3 endlich in den Griff zu bekommen. "Einmal abgesehen davon, dass es dieselben Fraktionen sind, die für die Ansiedlung des Edeka-Markts und jetzt des Drogeriemarkts plus Bankfiliale im Sterzwinkel gesorgt haben und damit den sowieso schon extrem starken Verkehr auf der B3 deutlich vermehrt haben, ist die Strategie, die sie jetzt verfolgen, unseriös", urteilt die BI.

Das Thema schwelt in der Gemeinde seit fast 40 Jahren, und der Sachverhalt habe sich nicht geändert, findet die Bürgerinitiative: "Diese Straße würde ausschließlich den Bewohnern Weinheims zugutekommen und nur denen, die von und zur Autobahn wollen." Der Verkehr in der Breitgasse bliebe der gleiche und alle Fahrzeuge, die nach Norden oder Süden auf der B 3 unterwegs sind, wären davon ebenfalls nicht betroffen, so die BI.

Inzwischen sei klar, dass die Gemeinde diese Straße bezahlen und unterhalten müsse und eine Summe von mindestens zwölf Millionen Euro dafür aufzubringen wäre. "Von der nicht vorhandenen personellen Ausstattung der Verwaltung für dieses Projekt ganz zu schweigen", ergänzt die Bürgerinitiative. Zusätzlich würde eins der wichtigsten Naherholungsgebiete Großsachsens zerstört. Das Wohngebiet Sterzwinkel wäre von drei Seiten vom Verkehr umgeben, den dort aktiven Landwirten würden ihre Ländereien zerschnitten – wenn sie diese nicht an die Straße verlieren, sieht die BI schwerwiegende Folgen für die Gemeinde.

Auch wenn es sich nicht mehr um eine Umgehungsstraße handle, worauf man früher gehofft hatte, sondern nur noch um eine "Randerschließungsstraße", bliebe eine Sache gleich: Es müsste eine große Brückenanlage gebaut werden, um den Landgraben zu überqueren. Die Ortsrandstraße würde mitten durch ein für Großsachsen bedeutendes Hochwasserschutzgebiet führen, so die BI. "Hier hätte schon längst die Europäische Wasserrahmenrichtlinie zum Hochwasserschutz umgesetzt werden müssen; der Landgraben in seiner jetzigen Form besitzt in den Gewässerentwicklungsplänen für Hirschberg nur die Entwicklungsstufe 4, was der Note ,ausreichend’ entspricht, und ist damit für künftige Starkregen-Ereignisse kaum gerüstet", sagt die Bürgerinitiative.

Neben dem Landgraben verläuft der Riedweg, der auch weiterhin von Landwirten benutzt werden wird. "Es müsste also eine Brücke über beides gebaut werden, mit einer Höhe von mindestens fünf Metern und jeweils 300 bis 400 Meter langen Böschungen auf beiden Seiten, die mitten ins Hochwasserschutzgebiet gesetzt würden – direkt vor die Wohnbebauung und das Sportgelände des TVG", ist sich die BI sicher. Dazu kämen noch Lärmschutzwände in einer Höhe von mindestens zwei Metern. Ein derart mächtiges Straßenprojekt würde auch die von Landwirten gefürchteten "Kälteseen" erzeugen, bei denen wegen aufgestauter Feuchtigkeit Pilzbefall bei Pflanzen steigt, der mit zusätzlichen Spritzmitteln bekämpft werden müsste.

Auch wenn diese Punkte bisher noch nicht zur Sprache gekommen seien, wüssten aber zumindest die Freien Wähler und die FDP, dass diese Straße "ein Irrsinn" sei, ist sich die BI sicher. Das habe man auch vor der Kommunalwahl gewusst. "Aber um sich nicht die Blöße geben zu müssen, ein Wahlversprechen zurückzunehmen, schiebt man die Verantwortung auf die Bürger ab, denen großzügig die Entscheidung in die Hände gelegt wird", kritisiert die BI und fordert CDU, FW, FDP und SPD dazu auf, das Projekt "Randerschließungsstraße" endgültig zu beerdigen.