Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Die geplante Sanierung der Wasserversorgung und des Abwasserkanals in der Hauptstraße sowie die damit verbundene Erneuerung des Straßenbelags sorgen für viel Diskussionsstoff, wie sich am Dienstag bei einer rund dreistündigen Informationsveranstaltung für die Anwohner im Rathaus zeigte. Während die Notwendigkeit der Sanierung der Kanalisation und der Wasserrohre von den gut 40 erschienenen Bürgern außer Frage gestellt wurde, entzündete sich die Diskussion vor allem am Straßenbelag. Denn statt Asphalt soll der Bereich zwischen Fenchel- und Raiffeisenstraße einen Belag aus Betonpflastersteinen erhalten. Außerdem ist ein sogenannter niveaugleicher Ausbau vorgesehen, der dazu führt, dass es keinen durch Bordsteine abgegrenzten Gehweg gibt.

Eine Sorge der Anwohner ist, dass durch das Betonpflaster vorbeifahrende Fahrzeuge lautere Geräusche verursachen. Erich Schulz vom gleichnamigen Hirschberger Ingenieurbüro, das auch die Planung der Straßen- und Kanalsanierung innehat, bestritt das nicht: Um zwei bis drei Dezibel werde es im Vergleich lauter, wenn ein Fahrzeug mit 30 Kilometer pro Stunde über ein Betonpflaster fährt. "Ich gehe davon aus, dass ich diesen Unterschied nicht wahrnehme", wies er darauf hin, dass zumindest ältere Menschen mit schlechterem Hörvermögen den Unterschied nicht bemerken.

Um die Lärmbelastung um genau diese zwei bis drei Dezibel zu verringern, schlug Schulz vor, die Höchstgeschwindigkeit für Fahrzeuge in diesem Bereich auf 20 Kilometer pro Stunde zu reduzieren. Das müsse man aber mit der Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt besprechen, denn dort werde über eine Geschwindigkeitsreduzierung entschieden.

Karin Bauer, die in der Hauptstraße lebt, hatte Anwohner der Großsachsener Straße, die im Bereich des Rathauses ein Betonsteinpflaster hat, über deren Erfahrungen befragt. "Wenn wir das gewusst hätten, wären wir gegen das Pflaster gewesen", habe sie zu hören bekommen. Unter anderem sei eine höhere Staubbelastung moniert worden, so Bauer. Bürgermeister Ralf Gänshirt konnte diese Beschwerden nicht nachvollziehen: Von diesen Problemen habe man im Rathaus noch nie etwas gehört.

"Die neue Straße wird lauter. Warum sollen wir das in Kauf nehmen?", fragten die Anwohner. Schulz verwies auf die "Leitplanung für den öffentlichen Raum", die der Gemeinderat vor knapp vier Jahren beschlossen hatte, um ein einheitliches Ortsbild zu schaffen. Danach sollen Straßen wie die Hauptstraße durch einen entsprechenden Straßenbelag einen "historischen Charakter" bekommen. "Das ist eine Selbstverpflichtung", betonte der Hirschberger Rathauschef.

Einige Bürger sind zudem besorgt, dass durch den niveaugleichen Ausbau Fußgänger und Fahrradfahrer durch den Autoverkehr stärker gefährdet sind. Rechtliche Vorgaben verhindern jedoch, dass die Hauptstraße einen richtigen Gehweg bekomme, wie Schulz erläuterte. Dieser muss selbst in engen Gassen mindestens 1,50 Meter breit sein. Dann verbleiben in der Hauptstraße etwa fünf Meter für den Straßenverkehr. Mit Parkplätzen bleiben gerade noch drei Meter Straßenbreite. Das liegt unter der Mindestbreite von 3,50 Metern, die dafür sorgt, dass etwa Rettungsfahrzeuge der Feuerwehr ungehindert durchfahren können. "Wenn wir keine Parkplätze mehr haben, wird das zur Rennstrecke", befürchteten Anwohner. Die Möglichkeit, einen verkehrsberuhigten Bereich auszuweisen, sahen Schulz und Gänshirt aber nicht. "Die Strecke ist vermutlich zu lang", so der Bürgermeister.

Daher bliebe nur der niveaugleiche Ausbau, wodurch das Parken von Fahrzeugen weiterhin möglich wäre. Bleibt die Befürchtung, dass nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer gefährdet werden. Von einigen Bürgern wurde dazu der Bereich der Hauptstraße zwischen Vordergasse und Raiffeisenstraße ins Spiel gebracht, wo der Gehweg mit einem farblich anderen Pflaster markiert ist. "Wir haben verstanden", griff Schulz diesen Vorschlag sofort auf und sagte zu, die Möglichkeit einer farblichen Absetzung des Gehwegs zu prüfen.