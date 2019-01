In und um das Hirschberger Rathaus stehen wohl noch weitere Diskussionen um den Flächennutzungsplan der Gemeinde an. Foto: Reinhard Lask

Hirschberg. (ze) Gleich mit mehreren Fragen und Anregungen wandte sich der Ehrenvorsitzende des DRK Hirschberg, Hans Frank, bei der Fragezeit der Einwohner während der jüngsten Gemeinderatssitzung an die Verwaltung. So wies er darauf hin, dass der Zustand der Gehwege in Leutershausen sehr schlecht sei. Davon seien vor allem Menschen mit einem Rollator betroffen. Zudem würden Gehwege durch parkende Autos zugestellt.

"Wir haben schon versucht, Abhilfe zu schaffen", antwortete Bürgermeister Manuel Just. An einigen Stellen ließe sich die Situation recht einfach verbessern, etwa durch ein Absenken der Bordsteine an den Kreuzungen. In einigen Straßen sei dies aber nicht so einfach möglich. Dort wiesen die Gehwege ohnehin ein abfallendes Profil auf, das durch eine Bordsteinabsenkung zu steil würde.

Auch das Problem der zugeparkten Gehwege ist in Hirschberg nicht neu. Doch seien es weniger Ortsfremde als vielmehr die Einwohner der Gemeinde selbst, die diese Probleme verursachten. So würden vorhandene Garagen nicht genutzt und stattdessen die Fahrzeuge in den Straßen abgestellt, sodass der vorhandene Parkraum immer weniger würde.

Frank mahnte zudem an, dass die Gemeinde beim Neubau des evangelischen Kindergartens in der Fenchelstraße nicht den gleichen Fehler machen solle wie beim Hilfeleistungszentrum. Dort sorge eine fehlende Klimaanlage im Sommer für unerträgliche Temperaturen. "Ich denke, dieser Hinweis kommt bei den Gemeinderäten an", sagte Just mit Blick auf die Räte, die über die Ausstattung des Kindergartens entscheiden werden.