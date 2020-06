Wie schön es derzeit am Kriegerdenkmal in Leutershausen aussieht, zeigten am Mittwochvormittag Bauhofmitarbeiter (von links) Stefan Grimm, Bürgermeister-Stellvertreter Karlheinz Treiber, Michael Weigold und Uwe Kolb (beide vom Bauhof). Foto: Dorn

Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Nicht nur für Tristesse sorgt das Corona-Virus. In Hirschberg ist das Virus gewissermaßen mitverantwortlich dafür, dass sich das Ortsbild durch verschiedenste Blumen bunter gestaltet. Das "Gärtnerteam" des Bauhofs um Carsten Ewald war nämlich zwei Tage lang vollauf damit beschäftigt 800 Geranien, Fuchsien, Salvien, Begonien und Petunien verteilt auf zehn Pflanzflächen in die Erde zu bringen.

Eine wahre Blütenpracht ist derzeit in Hirschberg zu sehen wie der Alten Schule in Großsachsen. Foto: Dorn

Als Besonderheit finden sich zwischen diesen Blumen 100 Tabakpflanzen, sozusagen als Erinnerung an Zeiten, in denen der Tabakanbau in den Gemeinden entlang der Bergstraße weit verbreitet war. Lore Jost spendete diese von ihr selbst vorgezogenen Pflänzlein. Gärtnermeister Hermann Ripp und die weiteren Bauhofmitarbeiter Markus Boch, Stefan Grimm, Daniel Hensel, Uwe Kolb sowie Michael Weigold verbesserten zudem den Hirschberger Mutterboden mit Weinheimer Kompost von der dortigen Kompostierungsanlage.

"Bürgermeister Ralf Gänshirt hatte diese Idee, noch bevor die Haushaltssperre infolge der Corona-Krise in Kraft trat", berichtete Bürgermeister-Stellvertreter Karlheinz Treiber. Er ging bei einem Pressetermin am Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges in der Leutershausener Bahnhofstraße auf die Hintergründe dieser Pflanzaktion ein. "Eine Super-Idee, denn so kommt in diesen vom Corona-Virus belasteten Zeiten ein wenig Licht und Farbe in unseren Ort", lobte Treiber die Pflanzaktion und dankte den Bauhofmitarbeitern für ihr Engagement.

Dass sich die Ausgabe von 1000 Euro für die Pflanzen gelohnt hat, lässt sich nicht nur am Kriegerdenkmal in Leutershausen begutachten. Auch am Kriegerdenkmal und an der Alten Schule in Großsachsen, am Rathausvorplatz in Leutershausen, an der nördlichen Ortseinfahrt in Großsachsen und an der Wegkreuzung Heddesheimer Straße/B 3 haben die Bauhofmitarbeiter mit blühenden Pflanzen für Farbe gesorgt.

Außerdem wurden Pflanzen in diverse Baumscheiben im Ort eingesetzt, und auch die vor einigen Tagen aufgestellten Pflanzkübel in der Breitgasse, mit denen das Parken auf der nördlichen Straßenseite verhindert werden soll, haben so ihren Blumenschmuck bekommen. Einige Einwohner Hirschbergs hätten die Pflanzaktion bereits bemerkt und positiv bewertet, wusste Treiber. Immerhin hätten die Kontaktbeschränkungen der vergangenen Wochen dafür gesorgt, dass viele Bürger vermehrt Spaziergänge durch die Gemeinde unternommen hätten und dabei auch den einen oder anderen vielleicht noch unbekannten Grünbereich entdeckten.

Treiber lobte aber nicht nur die Bauhofmitarbeiter für ihren Einsatz in den letzten Tagen. Auch die Hirschberger Feuerwehr habe in den vergangenen Tagen viel dafür getan, dass trotz des trockenen Frühjahrs Pflanzen nicht vertrocknen. Denn seit einigen Wochen sind sie regelmäßig damit zugange, frisch angepflanzte Bäume im Gemeindewald zu bewässern.