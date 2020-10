Schottergärten, wie hier in Großsachsen, bieten im Gegensatz zu bepflanzten Gärten keinen Lebensraum für Tiere und sind daher nicht zulässig. Foto: Dorn

Von Annette Steininger

Hirschberg. Landauf, landab wird über das Verbot von Schottergärten gesprochen. Auch Oliver Reisig (FDP) erkundigte sich in der Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause, wie die Kommune mit diesem Verbot umgeht. Und die Schottergärten waren Thema in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt. Dabei handelt es sich eigentlich um eine Präzisierung durch einen neuen Paragrafen.

> Was sich eigentlich geändert hat: Auf RNZ-Anfrage erläutert das Baurechtsamt des Kreises: Im Baurecht, sprich in der Landesbauordnung, gab es im Vergleich zur Rechtslage vor der Änderung des Naturschutzgesetzes – der Paragraf 21a wurde eingefügt – keine Änderungen in Bezug auf die Anlage beziehungsweise das Verbot von "Schottergärten". Nach wie vor gelte der seit Jahren unveränderte Paragraf neun, in dem es unter anderem heißt: "Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke müssen Grünflächen sein, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt werden." Der neue Paragraf 21a des Naturschutzgesetzes verdeutliche lediglich, "dass Schotterungen zur Gestaltung von privaten Gärten grundsätzlich keine andere zulässige Verwendung" im Sinne des Paragrafen neun der Landesbauordnung sind.

> Wer für die Einhaltung der Vorschrift zuständig ist: Die Untere Baurechtsbehörde des Rhein-Neckar-Kreises ist ganz allgemein zuständig für die Einhaltung und Überwachung der baurechtlichen Vorschriften, zu denen auch die Schottergärten-Regelung zählt. Die Erfüllung der Aufgabe stehe im pflichtgemäßen Ermessen der Baurechtsbehörde, erläutert das Baurechtsamt. Das heißt, jede Baurechtsbehörde hat, wenn ihr ein Verstoß gegen die Verpflichtung zur Anlage einer Grünfläche bekannt wird, zu prüfen, ob, wie und gegen wen sie wegen eines Verstoßes einschreitet. Dabei sei auch ein eventueller Bestandsschutz zu beachten. Eine Verpflichtung zur Überprüfung sämtlicher nicht überbauter Flächen resultiere aber aus dem Gesetz nicht.

> Wann Kommunen selbst aktiv werden können: "Hat eine Gemeinde ein spezielles Pflanzgebot in ihrem Bebauungsplan erlassen, zu dem ein vorhandener Schottergarten in Widerspruch steht, verfügt sie über ein geeignetes Instrument, in eigener Zuständigkeit das Pflanzgebot durchzusetzen und damit zugleich die Herstellung der bauordnungsrechtlich geforderten Grünfläche zu erreichen", erklärt das Baurechtsamt des Kreises.

> Was nun in Hirschberg mit den Schottergärten passiert: Wie Bauamtsleiter Rolf Pflästerer auf RNZ-Nachfrage sagte, fotografiert eine Auszubildende die einsehbaren Schotter-(Vor-)Gärten, ohne dabei Eigentumsrechte zu verletzen. Bislang 30 verschiedene Objekte in Leutershausen sind fotografiert worden; Großsachsen steht noch aus. Laut Pflästerer hat die Gemeinde selbst seines Wissens nach keine Schottergärten.

Das Bauamt prüft dann die Aufnahmen und sieht nach, ob sich der Schottergarten im Bereich eines Bebauungsplans mit Pflanzgebot befindet. Wie Pflästerer in der jüngsten Ausschusssitzung erläuterte, soll die Bestandsaufnahme im Frühjahr 2021 abgeschlossen sein. "Danach können wir gerne im Gemeinderat einmal darüber diskutieren."

Ist die Gemeinde nicht zuständig, leitet sie die Fälle im Zweifelsfall an das Baurechtsamt weiter. Die fotografierten Schottergärten werden dann laut dem Leiter des Baurechtsamts, Ralf Schmidt, geprüft. Hirschberg sei die einzige Kommune im Zuständigkeitsbereich des Kreises, die entsprechende Fotografien anfertige. Pflästerer begründet dieses Vorgehen mit der Aktualität des Themas und mit dem medialen Interesse daran.

In besonders schlimmen Fällen, also wenn etwa über die Hälfte des Gartens zugeschottert ist, wird der Eigentümer laut Ralf Schmidt zunächst einmal angehört und aufgefordert, diesen Missstand zu beseitigen. Erst wenn er dies nicht tut, hat das Ganze weitere rechtliche Konsequenzen.

> Die Herausforderung für das Baurechtsamt: Es gibt keine klare Definition von Schottergärten. Also habe sich die Behörde eben darauf verständigt, einen Schottergarten als solchen anzusehen, wenn über die Hälfte der Fläche mit Schotter versehen ist, erläuterte Schmidt. Auch wie lange der Eigentümer Zeit hat, um den Missstand zu beheben, liegt im Ermessen des Baurechtsamtes. In der Regel, aber auch abhängig von der Jahreszeit, haben Eigentümer bis zu einem Jahr Zeit ihren Schottergarten in eine Grünfläche umzuwandeln.

> Die Änderung in den Hirschberger Bebauungsplänen: Laut Bauamtsleiter Rolf Pflästerer arbeitet die Verwaltung in Bebauungspläne, die derzeit und künftig erstellt werden, besagtes Schottergärten-Verbot ein. Werden Bauherren im Bauamt vorstellig, dann weist die Kommune sie nicht explizit auf dieses Verbot hin, "es sei denn, es wird nach den Vorgaben für die Gartengestaltung gefragt."