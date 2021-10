Am 28. November sollte eigentlich die Markthalle wieder im schönen Lichterglanz erstrahlen und die Stände die Menschen zum Weihnachtsmarkt locken, aber für das Organisationsteam sind die Corona-Auflagen nicht umzusetzen. Foto: Brand

Hirschberg-Leutershausen. (wabra) Eigentlich war in diesem Jahr wieder am ersten Advent ein Weihnachtsmarkt in Leutershausen geplant, nachdem er im vergangenen Jahr ausfallen musste. Doch die aktuell geltenden Corona-Vorschriften der Behörden würden dies nach derzeitigen Erkenntnissen nicht zulassen, teilt das Organisationsteam mit Walter Brand und Tobias Rell mit. Für öffentliche Veranstaltungen ist ein grundlegendes Sicherheits- und Hygienekonzept nötig, damit Besucher und Aussteller sowie kulturell mitwirkende Gruppen geschützt werden.

Bekanntlich besuchen an diesem Tag einige Hundert Besucher den Weihnachtsmarkt in Leutershausen. Die Absperrmaßnahmen im Bereich der Markthalle und die sich daraus ergebenden Einlasskontrollen mit Hygienekonzept könnten von der Organisationsgemeinschaft weder personell noch organisatorisch gewährleistet werden. Darüber war sich das Organisationsteam mit Brand und Rell bei einer Besprechung einig.

Dennoch wollte Walter Brand vom Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises genauere Informationen über mögliche Änderungen erfahren, denn was letztlich am ersten Advent erlaubt ist, steht offenbar noch nicht fest. Eine Anfrage bei der Behörde zur Durchführung eines Weihnachtsmarkts ging allerdings in der telefonischen Warteschleife unter, berichtet Brand. Minutenlang sei eine unterhaltsame Telefonmusik zu hören gewesen, ohne dass sich überhaupt jemand gemeldet hätte.

Auch auf die Behördennummer 115 wurde auf dem Band verwiesen. Diese ist die erste Anlaufstelle für Verwaltungsfragen von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 18 Uhr, auch für die Metropolregion Rhein-Neckar.

Eine freundliche Dame meldete sich nach kurzer telefonischer Wartezeit, wobei Brand sie über seine Frage der Genehmigung zur Durchführung eines Weihnachtsmarktes in der Corona-Zeit und mögliche Gesetzesänderungen informierte. Obwohl mehrmals der Ort "Hirschberg an der Bergstraße" im Rhein-Neckar-Kreis mit Postleitzahl während des Telefongesprächs durchgegeben wurde, bedauerte sie, dass sie den Ort leider nicht finden könne, sie ermittelte eine Rufnummer für Hirschberg an der Saale.

Hirschberg an der Bergstraße gebe es auch, aber nicht im Rhein-Neckar-Kreis. Dann wollte sie den Weihnachtsmarkt-Organisator mir einem kompetenten Ansprechpartner verbinden. Nach 13 Minuten wurde die Telefonleitung gänzlich unterbrochen, ohne jegliche Verbindung oder Information. Bei weiteren Anrufen unter 115 war eine Stunde lang nur Besetztzeichen zu hören war. "Das nennt man dann Bürgerservice, womit bundesweit jede Behörde unmittelbar erreichbar sein soll", wunderte sich Brand.