Hirschberg. (ans) Altbürgermeister Werner Oeldorf ist neuer Leiter der Hirschberger Außenstelle der Volkshochschule Badische Bergstraße. Das gab die VHS am gestrigen Freitag bekannt. Als klar wurde, dass der bisherige Leiter Ralf Gänshirt durch die Wahl zum Bürgermeister diese Funktion nicht mehr ausüben kann, erkundigte sich der Ehrenbürgermeister kurzerhand, ob noch jemand gesucht werde. Und so war es in der Tat. Diese Aufgabe - und nicht Amt -, wie Oeldorf betont, übernahm er gerne.

"Die Volkshochschule stand mir schon immer nahe", sagte er, der von 1975 bis 2007 Bürgermeister von Hirschberg war, im Gespräch mit der RNZ. 1977 wurde die Volkshochschule Badische Bergstraße mit den Mitgliedskommunen in ihrer heutigen Form gegründet. Eine VHS in Weinheim gab es damals schon, in Hirschberg hieß sie Volksbildungswerk. Ab besagtem Gründungsdatum 1977 bis Anfang vergangenen Jahres gehörte Werner Oeldorf dem VHS-Vorstand an, zuletzt als Privatperson. Viele Jahre war er auch Beiratsvorsitzender. "Jetzt wechsele ich sozusagen die Seiten", sagte er.

Der 72-Jährige, der mittlerweile wieder in Hirschberg lebt, schätzt an der Volkshochschule das große Angebot, das "vom Lernen fürs Leben" bis zur Bildung und Weiterbildung "ein ganz weites Feld" einnehme. Er selbst hat auch schon mal vor vielen, vielen Jahren gemeinsam mit seiner Sekretärin an einem EDV-Kurs teilgenommen. Und natürlich habe er viele Veranstaltungen der Volkshochschule besucht.

Grundsätzlich werde sich an der VHS in Hirschberg nichts ändern, zumal die Richtung ja auch von der Hauptstelle in Weinheim vorgegeben würde und es viele bewährte Kurse gebe, sagte Oeldorf. "Wenn ich neue Impulse geben kann, werde ich das natürlich gerne machen", kündigte der neue VHS-Außenstellenleiter an.