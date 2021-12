Margarete Egner sammelte die Rezepte der Ärzte in einem Briefkasten am Gasthaus „Zum Goldenen Hirsch“ ein und besorgte die Medikamente von den Apotheken in Schriesheim und Ladenburg. Repro: Brand

Von Walter Brand

Hirschberg-Leutershausen. Die Versorgung mit Arzneimitteln gestaltete sich schwierig während der und nach den beiden Weltkriegen – und das auch in Leutershausen. Dort kümmerte sich die rührige Heisemerin Margarete Egner, die im Ort besser bekannt war als "Schwester Gretchen".

In dieser Zeit musste viel improvisiert werden für die medizinische Versorgung der Bevölkerung. In Mannheim wurde einige Monate vor Ende des Zweiten Weltkrieges eine Apotheke sogar unter die Erde verlegt. Sie war die Einzige überhaupt, die den Krieg in Mannheim überstand. Die Eigenherstellung von Arzneimitteln in den Apotheken erlebte danach zwar einen Aufschwung, stieß aber wegen des zunehmenden Arbeitskräftemangels und der Rohstoffknappheit zwangsläufig an ihre Grenzen. In der Zeit des Wiederaufbaus wurden in den Städten und Gemeinden nach und nach alte Apotheken wieder eröffnet oder neue gebaut.

Zu den ältesten Apotheken in Deutschland zählen auch heute noch die Fuchs’sche Apotheke in Ladenburg und in Schriesheim die Sonnen-Apotheke. Diese Apotheken wurden zu Anlaufstellen für Margarete Egner alias "Schwester Gretchen". Am Gasthaus "Zum Goldenen Hirsch" in Leutershausen hing ein kleiner Briefkasten, in den Bürger das Rezept ihres Arztes einwerfen konnten.

Über Jahrzehnte hinweg war Egner die Arzneibotin in Leutershausen, denn sie holte die eingeworfenen Rezepte in dem Briefkasten ab. Da es im Ort noch keine Apotheke gab, besorgte sie die ärztlichen Verordnungen in den Nachbargemeinden. Zweimal in der Woche ging sie daher ins benachbarte Schriesheim oder nach Ladenburg, um die Medikamente zu besorgen. Auf den Weg machte sie sich in ihrer alten "Kinnerschees" und lieferte die Medikamente an die Besteller in Leutershausen aus. Angekündigt hat sie ihr Kommen meist mit Ausruf: "Apothek, Apothek, Apothek". Diesen freiwilligen Dienst verrichtete sie ohne Entgelt noch bis ins hohe Alter hinein.

Aus Überlieferungen ist bekannt, dass Egner sich immer freute, wenn sie von den Bauern für ihren kleinen Dienst Naturalien zum Leben bekam. Aber es gab auch so manchen Groschen oder so manches Markstück für ihren Botengang. Im Jahr 1960 verstarb die damals älteste Bürgerin der Gemeinde Leutershausen im Alter von 93 Jahren. Gelebt hatte sie im ehemaligen "Bickel-Haus" in der Hauptstraße gegenüber der ehemaligen Synagoge. Ihr Grabkreuz setzte der frühere Vorsitzende der katholischen Pfarrgemeinde, Edwin Kolb, 1989 instand und stellte es auf den kleinen Grillplatz an der Saatschule auf. Bei Prozessionen nach Oberflockenbach wird dort heute noch eine Rast eingelegt und gebetet.

Die Versorgung mit notwendigen Medikamenten übernahmen auch die örtlichen Krankenschwestern von der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde. Im Jahr 1950 eröffnete die "Dorfapotheke" in Großsachsen nahe dem OEG-Bahnhof. Dies erleichterte die Besorgung von Medikamenten auch für die Krankenschwestern. Der zunehmenden Bevölkerungszahl in der Gemeinde Leutershausen hat man schließlich 1960/61 mit der Genehmigung zum Bau einer Apotheke in Leutershausen Rechnung getragen. Sie feiert nun Jubiläum.