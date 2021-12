Dr. Felix Gruner beim Impfen im Ärztehaus Großsachsen. Die große Fachpraxis für Allgemeinmedizin, in der 15 Ärzte beschäftigt sind, hat sich auf die Fahnen geschrieben, dass sie viel impfen will. Foto: Dorn

Von Max Rieser

Hirschberg. Das Ausmaß der Corona-Infektionen hat schwindelerregende Höhen erreicht. Um die Pandemie langfristig in den Griff zu bekommen, ist sich die Wissenschaft einig, hilft neben den alltäglichen Hygienemaßnahmen wie dem Tragen der Maske und Abstand nur eins und das ist: impfen, impfen, impfen. Die Nachfrage bei den Ärzten steigt. Sowohl für Booster- als auch für Erstimpfungen. Auch das Ärztehaus in Hirschberg führt an drei Samstagen im Dezember wieder groß angelegte Impfaktionen durch, bei der allerdings schon alle 1500 Termine belegt sind.

Die großen Fachpraxen, in der insgesamt 15 Ärzte arbeiten, sind explizit kein Impfzentrum: "Wir sind eine Praxis, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, dass wir viel impfen wollen", berichtet Dr. Tilman Steinhausen aus dem Ärztehaus. Da die Sprechzeiten mit den normalen Patienten schon voll ausgelastet sind und Steinhausen nicht will, dass diese Patienten unter dem zusätzlichen Angebot leiden müssen, finden die Impfungen samstags statt. An den drei Tagen werden jeweils bis zu 500 Patienten geimpft. Das ist ein großer Aufwand, selbst für das Ärztehaus, wo viele Medizinische Fachangestellte beschäftigt sind. Deshalb holten sich Steinhausen und seine Kollegen Hilfe. Vorwiegend von Medizinstudenten, die auch in den Impfzentren wie zum Beispiel im Heidelberger Patrick-Henry-Village eingesetzt werden und die das nötige Know-how mitbringen würden.

Aufwendig ist auch die Kommunikation mit den Patienten, seitdem die Dosen des Biontech-Vakzins durch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heruntergeschraubt wurden: "Wir hatten bei den Terminvereinbarungen gesagt, es gibt Biontech", so Steinhausen. Nun ist es aber das Präparat des US-Herstellers Moderna. 85 Prozent der bestellten Dosen der Biontech-Variante wird die Praxis erhalten, die restlichen 15 werden dann mit Moderna aufgefangen. Da man das den Patienten nicht einfach auftischen könne, was man eben bekommen hat, müsse jetzt noch mal Aufklärungsarbeit geleistet werden: "Rein wissenschaftlich ist es egal, welchen Impfstoff man kriegt, aber psychologisch ist es schon ein Unterschied", schätzt der Mediziner ein.

Viele Patienten, die jetzt für eine Erstimpfung kommen, seien ohnehin verunsichert. Da man nicht alle 1500 Personen anrufen könne, müssen die Helfer am Impftag jeden fragen, ob er auch mit Moderna einverstanden sei, was den Prozess sehr verlangsamen könnte.

In den letzten Wochen, in denen die Corona-Zahlen explodierten und die Praxis eigentlich größtenteils mit "Boostern" beschäftigt gewesen sei, habe auch der Wunsch nach Erstimpfungen in Hirschberg merklich angezogen, sagt Steinhausen: "Das ist eine sehr positive Entwicklung."

Bis zum März ist das Ärztehaus für Impfungen komplett ausgebucht. Steinhausen sagt aber: "Wir sind natürlich daran interessiert, dass viele Menschen geimpft werden. Wenn wir sehen, dass es nicht anders geht, versuchen wir noch eine Impfaktion einzuschieben, wir sind aber langsam am Rande der Belastbarkeit."

Patienten aus Heidelberg und Mannheim, die sich für die Impfungen anmelden wollen, verweise die Praxis daher auf die Impfzentren der Region, deren Angebot gerade wieder hochgefahren würde. Anders ist es bei den Hirschbergern, von denen jeder ein Impfangebot im Ärztehaus bekommen soll. Steinhausen ist stolz auf die konzentrierten Aktionen, bei denen teilweise mehr Menschen pro Tag immunisiert werden könnten als in den großen Impfzentren.