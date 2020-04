Hemsbach. (pol/mün) Seit Samstagnachmittag wird der 52-jährige Hans B. vermisst. Die Polizei schließt in ihrer Mitteilung nicht aus, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Letztmals wurde er am Karfreitag gegen 16 Uhr gesehen.

Der Gesuchte, der nach derzeitigen Erkenntnissen zu Fuß unterwegs sein dürfte, wird wie folgt beschrieben:

Er ist etwa 1, 80 Meter groß, hat eine kräftige Statur sowie kurze, grau melierte Haare. Vermutlich ist er mit Jeans und T-Shirt bekleidet.

Sofort nach Bekanntwerden war mit starken Kräften nach dem Vermissten gesucht worden. Dabei kamen auch ein Polizeihubschrauber und ein Personenspürhund zum Einsatz. Die Suche musste kurz nach Mitternacht erfolglos abgebrochen werden und wurde am Sonntag fortgesetzt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Rufnummer 0621/174-4444 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.