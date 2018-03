Von Walter Brand

Hirschberg-Leutershausen. Zum 32. Mal veranstaltete der Sing-und Volkstanzkreis Leutershausen die "Heisemer Storchekerwe". Bei sonnigem Herbstwetter feierten Hunderte Besucher von Freitag bis Sonntag im Kerwedorf. Neben der T-Band aus Schriesheim sorgten das Duo "Fresh Live" , die Kapelle "AM" Leutershausen, der Musikverein aus Dossenheim und das "Original Odenwaldset" für die musikalische Unterhaltung. Doch auch die Seniorenarbeit wird in Hirschberg groß geschrieben. Und so fand die alljährliche Einladung in die Schulaula zum Seniorennachmittag wieder regen Zuspruch.

Während sich die Kinder und Jugendliche auf dem Festplatz tummelten, konnten es sich die Senioren gemütlich machen. Über 130 Menschen waren der Einladung gefolgt, um einen vergnüglichen Nachmittag zu verbringen. Kerweschlackel Jürgen Gustke freute sich ganz besonders mit seinen Aktiven, dass so viele Bewohner zu dieser traditionellen Veranstaltung gekommen waren. Auch Bürgermeister Manuel Just war vor Ort, um die Senioren zu Kaffee und Kuchen und zu einem Viertel Heisemer Wein einzuladen. Er dankte dem Sing- und Volkstanzkreis mit seinem Vorsitzenden und amtierenden Kerweschlackel Jür-gen Gustke ebenso wie der Feuerwehr, dem DRK, der IG Heisemer Storchekerwe, den Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung und dem Bauhof. Sie alle hatten mitgeholfen, das Volksfest über die Bühne zu bringen.

Auch zukünftig werde man diesen Tag für die Senioren ausrichten, sagte Just. Mit dem Kerwelied "Es winsche die Kerwebuwe e scheenes Kerwefest" eröffnete der SVK Leutershausen mit Kerwe-schlackl Gustke das Programm mit einer Mischung von Tänzen, Mundartgeschichten und Vorträgen. Mit "Lauden-bacher", "Sommermorgen-Walzer" oder "Salamander" erfreuten die SVK-Tänzer die älteren Mitbürger. Dazwischen wurden schöne alte Volkslieder wie "Kein schöner Land in dieser Zeit" oder "Ein Jäger aus Kurpfalz" zusammen gesungen. Hans Frank las eine Geschichte vom "Neie Parrer und dem Winzer" vor, die Paul Tremmel veröffentlicht hat.

Frank beschrieb auch das Alter, die Jahreszahlendung mit "zig" bekomme man nur beim Hundertsten Geburtstag wieder los. Auch Erna Bock bekam viel Beifall für ihren Beitrag "Unser Dorf ist unsere Heimat". Von manchen "Stilblüten", die vom Bürgermeister beim Aufsatzschreiben verzapft wurden, berichtete der Kerweschlackel persönlich. "Mir sin jetzart im Endlauf der Storchekerwe ohkumme un dies obwohl unsern kloone Haufe immer kleener werd, hewe ma die Storchekerwe wir e mool schee üwer die Bihne gebrocht", sagte Gustke im original "Dooschriehei" Dialekt, den nur er beherrscht. Gustke ist in Dossenheim ("Doo") aufgewachsen, wohnt seit vielen Jahren in Schriesheim ("schrie") und pflegt in Leutershausen ("hei") das Brauchtum wie die Storchekerwe. "Un jetzt wann ma alles zammegroomt hewe werd die Deer fun da Schul zugeschlosse. Mir geh’n dann nochemool üwer de Kerweplatz und dann nunner zum ,Bickel‘ und dun noch schee zamme feiern", witzelte er.

Zuvor servierten die Kerwemädschern den Senioren Kaffee und Kuchen, wozu das "Original Odenwaldset" aufspielte.