Heddesheim/Hirschberg. (pol/mare) Am vergangenen Freitagnachmittag kam es in einem Regionalzug auf der Fahrt von Frankfurt nach Wiesloch/Walldorf kurz vor Einfahrt in den Bahnhof Heddesheim/Hirschberg zu einer Auseinandersetzung von mehreren Reisenden. Das teilt die Bundespolizei mit.

Eine 72-jährige Frau befand sich demnach mit ihrem Hund in dem Zug und wollte die Toilette aufsuchen. In demselben Wagenabteil war eine größere Gruppe, die lautstark feierte, Alkohol trank und Musik hörte.

Die Frau gab an, dass sie von zwei Männern der Gruppe mehrfach bedrängt worden sei. Zudem haben die Beiden wiederholt ihren Hund getreten.

Der mehrmaligen Aufforderung der 72-Jährigen, Abstand zu halten und sie und ihren Hund in Ruhe zu lassen, kamen sie nicht nach. Da sich die Frau nicht mehr bewegen konnte, verängstigt war und sich bedroht fühlte, setzte sie ihr Tierabwehrspray, dass sie dabei hatte, gegen die beiden Männer ein.

Durch den Einsatz des Tierabwehrsprays kam es bei dem 24- und dem 29-jährigen Deutschen sowie bei weiteren Personen der Gruppe zu Übelkeit, Atemnot und Erbrechen.

Ein Zeuge meldete dies über die Notruftaste an den Triebfahrzeugführer, welcher die Bundespolizei verständigte.

Im Bahnhof Heddesheim/Hirschberg wurden die verletzten Personen durch Sanitäter und Notärzte versorgt. Im Einsatz waren fünf Rettungswagenbesatzungen, zwei Notärzte, zwei Streifen des Polizeireviers Ladenburg und eine Streife der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe.

Nach Abschluss der Erstversorgung wurden acht Personen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die 72-jährige Frau wurde nicht verletzt.

Zwei Waggons des Regionalzuges mussten aufgrund des versprühten Tierabwehrsprays verschlossen werden.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 0721/120160 oder unter 0800/6888000 zu melden.