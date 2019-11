Heddesheim. (pol/mün) Am Donnerstagabend wurde in Heddesheim gegen 22 Uhr ein Hochhaus in der Lessingstraße evakuiert. Laut Polizei hatte bei einer Besatzung eines Rettungswagens der Kohlenmonoxid-Detektor Alarm geschlagen. 69 Bewohner wurden in Sicherheit gebracht.

Wie sich herausstellte, war Gas in dem Hochhaus ausgetreten. Drei Menschen wurden mit einer Kohlenmonoxidvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Einige Personen wurden in einer Gaststätte in der Nähe untersucht. Eine 42-jährige Frau sowie zwei 20 und 22 Jahre alte Männer kamen in ein Krankenhaus. Eine 67-jährige Frau wurde ambulant behandelt.

Zu einem medizinischen Notfall gerufene Rettungskräfte hatten durch einen Warnmelder die erhöhte Gaskonzentration bemerkt. Nach der Lüftung des Gebäudes durch die Feuerwehr konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurück. Die Ursache der erhöhten CO-Konzentration ist den Angaben zufolge ein defektes Rohr an einer Heizungsanlage.

Kurz vor 1 Uhr war der Einsatz beendet.

Die Freiwilligen Feuerwehren Heddesheim (drei Fahrzeuge), Ilvesheim (drei Fahrzeuge) und Ladenburg (ein Fahrzeug) sowie die Rettungsdienste waren mit einer hohen Anzahl von Kräften vor Ort. Auch der Bürgermeister der Gemeinde Heddesheim, Michael Kessler, begab sich laut Polizei an den Einsatzort.

Update: 1.11.2019, 13.15 Uhr