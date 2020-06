Heddesbach. (pol/mün) Zwei Motorradfahrer wurden bei einem Frontalzusammenstoß auf der Kreisstraße zwischen Heiligkreuzsteinach und Heddesbach teilweise erheblich verletzt. Ein 20 Jahre alter Biker geriet am Sonntag gegen 13 Uhr in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Die Polizei geht in ihrer Mitteilung von einem Fahrfehler des Mannes aus.

Dort prallte er frontal auf einen 50 Jahre alten BMW-Motorrad-Fahrer. Der Mann wurde schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Mannheimer Klinik geflogen.

Der 20-jährige Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen, die in einem umliegenden Krankenhaus ambulant behandelt wurden.