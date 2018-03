Edingen-Neckarhausen. (nip) Es geht um viel Geld, wenn sich morgen Abend der Gemeinderat um 18 Uhr zur Verabschiedung des Haushalts mit einem Gesamtvolumen von 45,6 Millionen Euro trifft. Teilweise enthalten sind unter anderem Mittel zur Sanierung der katholischen Kindergärten Sankt Andreas in Neckarhausen und Sankt Martin in Edingen. Im St. Andreas-Kindergarten erfolgt die Sanierung im

Edingen-Neckarhausen. (nip) Es geht um viel Geld, wenn sich morgen Abend der Gemeinderat um 18 Uhr zur Verabschiedung des Haushalts mit einem Gesamtvolumen von 45,6 Millionen Euro trifft. Teilweise enthalten sind unter anderem Mittel zur Sanierung der katholischen Kindergärten Sankt Andreas in Neckarhausen und Sankt Martin in Edingen. Im St. Andreas-Kindergarten erfolgt die Sanierung im Bestand mit geschätzten Kosten von 305.000 Euro, verteilt auf zwei Jahre. Mit rund 1,59 Millionen Euro (590.000 in diesem Jahr, eine Million 2019) fallen Sanierung und Erweiterung von St. Martin deutlich höher aus.

Ferner plant die Verwaltung, die Grundsteuer zu erhöhen, die Wassergebühren hingegen zum 1. April auf 1,85 Euro pro Kubikmeter zu senken. Eine weitere Reduzierung empfiehlt der Eigenbetrieb Wasserversorgung wegen anstehender Investitionen derzeit nicht. Über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs und die weitere Finanzplanung wird der Gemeinderat informiert, genauso über die Entwicklung des Sozial- und Flüchtlingshilfefonds.

Aller Voraussicht nach wird der Rat außerdem der Wahl des neuen Abteilungskommandos der Feuerwehrabteilung Edingen zustimmen: Bei der Hauptversammlung der Wehr wurden Moritz Hoering und Marcus Heinze gewählt. Zudem steht die Aktualisierung des Feuerwehrbedarfsplans an.

Info: Sitzung des Gemeinderats mit Verabschiedung des Haushalts am Mittwoch, 21. Februar, um 18 Uhr im Bürgersaal des Edinger Rathauses.

[-] Weniger anzeigen